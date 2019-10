¡Cómo no quererlo! Nuevo gol de Lautaro Martínez para el Inter de Milán [VIDEO]

Se ha destapado en Italia y por suena en equipos como el Barcelona. Lautaro Martínez ha marcado de nuevo en el Calcio y los fanáticos del Inter de Milán se lo agradecen. A los 23 minutos del Brescia vs. Inter de Milán , el delantero argentino puso el 1-0 para la visita tras un remate de fuera del área, que también tuvo la ayuda en un rebote de un defensor rival.



Lautaro lleva cinco anotaciones en la presente temporada en La Liga Italiana y se encuentra en el top10 de goleadores del torneo. No obstante, aún se encuentra lejos de Luis Muriel del Atalanta (8 anotaciones) o Ciro Inmobile de la Lazio (10).



Inter de Milán no quiere perderle el paso a la Juventus, quien juega el miércoles contra el Genoa por una nueva jornada del campeonato. Lautaro está listo para dar toda la pelea.



Así fue el gol de Lautaro Martínez en el Inter de Milán-Brescia. (Video: YouTube)

