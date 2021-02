Ya es goleada y celebran todos los hinchas interistas. El derbi se pinta de ‘neroazurri’ luego del golazo que se mandó Romelu Lukaku, para sentenciar el AC Milan vs Inter de Milán en San Siro por la Serie A, gracias a una impresionante carrera y mejor definición que no dejó ajenos de reacción a nadie, ni al propio Zlatan, al que no le quedó de otra que aplaudir.

Nuevamente de contragolpe, como los otros dos tantos de Lautaro Martínez, el delantero belga tomó el balón desde mitad de campo, y prendió la ‘máquina’: dejó en el camino a los defensores ‘rossoneros’ a pura potencia, y definió luego de zurda para vencer a Donnarumma.

Romelu Lukaku lleva 23 goles anotados en la presente temporada: 17 en la Liga Italiana, dos en la Copa Italia y otros cuatro en la Champions League. Al igual que la temporada pasada, el belga se está ‘saliendo’ en la presente campaña.

La previa de Inter de Milán vs. AC Milan

Zlatan y Lukaku vuelven a verse las caras, tras su reciente altercado en el duelo de la Copa de Italia, ahora en un derbi clave en el destino de la Serie A.

Entre los insultos intercambiados, el sueco fue acusado sobre todo de hacer referencia a los orígenes congoleses del internacional belga, evocando creencias vudús. Dichas acusaciones fueron totalmente rechazadas por ‘Ibra’ y su club.

El Inter llega al derbi del domingo con un punto de ventaja sobre el Milan, por lo que la cima del torneo está en juego.





