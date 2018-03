Su relación siempre será la comidilla de otros. No todos hablan bien de cómo Mauro Icardi fue convirtiéndose en la nueva pareja de Wanda Nara, especialmente por su amistad con su ex compañero, Maxi López. Mauro argumenta que la intimidad fue mayor mientras iban conociéndose, mientras que el ahora delantero del Udinese prefiere ‘borrar’ la página y no saber nada de ambos: ni de Icardi ni de su ex pareja, con la que tiene tres hijos.



En una entrevista para la revista ‘Undici’ de Italia, el atacante interista habló cómo empezó conociendo a su también representante. “No fue amor a primera vista porque nos encontramos en Génova durante un año. Éramos amigos, luego… cosas que suceden, simplemente que suceden”, explicó el atacante argentino en una extensa charla.



Por otro lado, Icardi confesó siempre ha sido hincha del Inter de Milán. “He jugado aquí desde que era niño porque jugaba con la PlayStation. En este equipo estaban Adriano y me gustaba mucho. De niño ya era del Inter”, confesó el jugador de 25 años, que no fue considerado en la lista de Jorge Sampaoli para los amistosos ante Italia como España.



Icardi sueña algún día jugar con Lionel Messi, aunque en la Selección Argentina, tal como lo han hecho en las Eliminatorias para Rusia 2018, sino en el Inter. “Jugar con uno de los mejores del mundo sería un sueño. Y estoy hablando de Messi, obviamente. Pero está ligado al Barcelona y me temo que es un sueño casi imposible”, sentenció Mauro.