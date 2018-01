Inter de Milán vs. AS Roma : se enfrentarán este domingo en el estadio Giuseppe Meazza por la fecha 21 de la Serie A. Este es un choque de vida o muerte para ambos conjuntos de cara a continuar con alguna aspiración de llevarse nuevamente el torneo italiano de primera división o de alcanzar puestos de clasificación a la próxima Champions League. El cotejo será transmitido a toda Latinoamérica a través de la señal internacional de FOX Sports.

En la primera rueda del torneo, los neroazzuros vencieron a la 'Loba' con un buen 3-1 en el Estadio Olímpico. Luciano Spalletti, ex técnico del conjunto capitalino, supo identificar las falencias de sus ex dirigidos y llevarse una clave victoria de territorio contrario.

Inter de Milán vs. AS Roma: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. México 1:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 2:45 p.m. España 8:45 p.m.

En la previa del cotejo frente a la AS Roma, el conjunto del Inter de Milán no viene en su mejor momento. Hace cinco partidos que no gana en el certamen y ello ha hecho que se aleje del líder Napoli. Tan solo sacó empates frente a Lazio, Juventus y Fiorentina, mientras que fue vencido de manera más que sorpresiva por Sassuolo y Udinese.

Por su parte, los romanos viven una situación similar. Si bien es cierto que tienen un partido pendiente contra Sampdoria, los de Eusebio Di Franscesco no han podido sacar victorias que prácticamente tenían en el bolsillo. Es más, de los tres últimos partidos solo han rescatado un punto. En rueda de prensa, el director deportivo del club, 'Monchi', se refirió a algunas publicaciones de medios que ponían a algunos de sus jugadores como fuera del plantel.

"Estamos obligados a aclarar las cosas. Llevamos demasiados días en los que se describe en la prensa como una sociedad en 'desmovilización'. Hasta he leído que estaríamos vendiendo a jugadores sin que estos lo sepan. Se trata de una descripción de los hechos que está muy lejos de la realidad", dijo.

Inter de Milán vs. AS Roma: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic; Santon, Skriniar, Nagatomo, Cancelo; Gagliardini, Vecino, Perisic, Valero; Mario e Icardi.



AS Roma: Alisson Becker; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Schick y Dzeko.