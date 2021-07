Jorge Luiz Frello, o simplemente Jorginho, nació el 20 de diciembre de 1991 en el municipio de Imbituba en Santa Catarina, Brasil. Fue en dicha localidad donde creció y empezó a dar sus primer pasos en el fútbol. Sin embargo, a los 15 años tuvo que cruzar el charco para mudarse a Italia, tierra de su bisabuelo Giacomo Frello. Fue así como empezó una nueva vida, tanto en lo personal como en lo futbolístico.

Hellas Verona fue el primer club ‘tano’ que le abrió las puertas. Ahí se formó como jugador profesional , donde años después alcanzaría el sueño de jugar en primera división. Su gran desempeño lo llevo a ser fichado por el Napoli, club donde despertó el interés de la selección de Italia en 2016.

Fue entonces que entró en un dilema, ya que aún guardaba la esperanza de vestir la ‘Verdeamarela’. Aunque la decisión fue bastante difícil, el tiempo le terminó dando la razón y hoy celebra su primer título a nivel de selecciones, del cual ha sido una pieza clave.

Después de ganar la Eurocopa con la ‘Azzurri’, el futbolista del Chelsea FC habló de varios temas. Entre ellos sobre su relación con la Selección Brasileña.

“Era mi sueño de la infancia jugar para Brasil. Pero sentí que Italia necesitaba ayuda, ese juego fundamental se estaba jugando con Suecia. Y cuando necesité ayuda, Italia me ayudó, me abrazó y me abrió las puertas. No me sentía cómodo dándole la espalda”, contó a Gazzetta Dello Sport.

“Mi corazón dijo ‘No, Italia te necesita’. Así que tomé esa decisión y, sinceramente, estoy muy feliz con ella”, agregó uno de los mediocampistas más importante del certamen continental.

Cabe destacar que Jorginho ha disputado 35 partidos desde 2016 con Italia. Su estadísticas son brutales, registrando solo tres derrotas, dos en amistosos.









