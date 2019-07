¡Alzó la voz! Napoli criticó al Real Madrid por no prestarle a James y exigir 42 millones de euros

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli , aseguró este martes que el club italiano solo incorporará al colombiano James Rodríguez como cedido y lamentó que el Real Madrid, dueño de la ficha del futbolista, se niegue a aceptar esa fórmula y siga pidiendo "42 millones".



"No entiendo por qué al Bayern Munich, que tiene un presupuesto tres veces superior al del Napoli, se lo ceden y a nosotros nos piden 42 millones", afirmó De Laurentiis durante un evento al que acudió durante la pretemporada del Napoli en Dimaro (noreste de Italia).



"Además me gustaría ver cómo encajaría con (el técnico, Carlo) Ancelotti y con el equipo. Yo necesitaría más tener a otro jugador que garantice 30 goles por año, además de los 30 que garantiza nuestro (el polaco, Arkadiusz) Milik", agregó.



El presidente del Napoli explicó además que fichar a James con las condiciones que pide el Real Madrid en este momento le impediría incorporar a nuevos jugadores en este mercado.



"Si James pudiera llegar cedido nadie diría que no, porque me permitiría fichar a alguien más. Si tengo que elegir, elijo uno que quizás cueste más dinero, pero que sea más joven", declaró.



Fuente: EFE

