Estrella de Juventus revela: "Muchas veces gasto 300 o 400 euros. Después, me siento culpable"

La mayoría de futbolistas en Sudamérica inician desde abajo. La pobreza y dificultades hacen que al recibir su primer dinero por el deporte lo valoren, claro esto siempre depende de la educación de casa. Este es el caso de Alex Sandro , quien reveló algunos pasajes de su infancia en una entrevista en Brasil.

El futbolista de Juventus , conversó con Raiam Santos sobre su vida personal. El jugador 21 veces internacional con la selección brasileña mencionó sus difíciles inicios en el fútbol.

"Cuando entré en la cantera del Atlético Paranaense, con 15 años, ganaba 100 dólares al mes. El club me pagaba alojamiento, comida y educación, por lo que yo gastaba 50 y guardaba 50. Mi primer gran logro en el fútbol fue cuando me pasaron a pagar 300 dólares y los di a mis padres para los gastos de la casa. Me podía haber comprado algo, pero debía ayudar mi familia" , explicó el lateral.

"Muchas veces salgo con mi familia y gasto 300 o 400 euros y luego me pregunto cuánto sería en Brasil. Me siento un poco mal por gastar tanto en una noche. Me dicen a menudo que no piense en eso y disfrute de la vida, pero también me siento muy bien cuando ayudo a otras personas. En el futuro quiero crear una fundación en mi ciudad para ayudar a los niños. No solo con el fútbol, sino también con sus estudios", agregó.

Del mismo modo, también explicó por qué cree que los jugadores de Juventus parten rápido y no se mantienen en un proceso a largo plazo.

"Creo que históricamente los brasileños no permanecen mucho tiempo aquí porque Turín no tiene el mismo atractivo que Milán o Roma. Cada vez más jugadores extranjeros pueden sentirse como en casa aquí, pero no fue así en el pasado".

"(A los niños) Que no abandonen el colegio y terminen sus estudios. Muchos niños que son muy buenos en juveniles dejan de estudiar y luego no se convierten en profesionales. Sin terminar secundaria, la vida es mucho más difícil. Otra cosa fundamental es que respeten a las personas. Nunca he sido el mejor estudiante, pero he respetado a mis profesores", finalizó.

