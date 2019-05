La respuesta de ‘Mou’ a la Juventus y Cristiano: Mourinho tomó una decisión

Un golpe para 'CR7' en el mercado de fichajes de verano. Cristiano Ronaldo colocó a José Mourinho como candidato principal para reemplazar a Massimiliano Allegri en el banquillo de suplentes de la Juventus , informó el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

Sin embargo, el entrenador portugués no estaría interesado en asumir ese cargo. Según detalla el diario AS de España, ‘The Special One’ tiene una razón muy importante para descartar una eventual llegada a Turín.

Mourinho siente mucho cariño por el Inter de Milán, uno de los rivales de la Juventus en el fútbol italiano. El DT tiene un pasado muy especial con el cuadro ‘neroazurro’, club que comandó del 2008 a 2010.

La relación entre el luso y los interistas se fortaleció mucho más en la despedida, cuando el estratega dejó la Champions League 2010. El equipo de ‘Mou’ venció a Bayern (2-0) en la final del Bernabéu para quedarse con la ‘Orejona’.

El portal del AS, por otro lado, indica que el pedido de Cristiano Ronaldo “llena de orgullo a Mourinho”. No obstante, la estrella no se reencontrará con el DT -trabajaron juntos en Real Madrid- en la Juventus.

El técnico luso actualmente vive en Londres, donde se mudó después de salir de Manchester United. Desde entonces, el entrenador ha esperado un proyecto serio para volver a la acción, después de rechazar clubes y selecciones.

