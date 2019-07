'Anti Barcelona': la cláusula que ha firmado De Ligt para jugar en la Juventus

Tiene tiempo para rato. El plan de la Juventus es que no salga de Turín por lo menos en las próximas tres temporadas. Matthijs de Ligt firmará con la ‘Vecchia Signora’ en las próximas horas a cambio de 75 millones de euros más otros 10 en variables en un acuerdo con el Ajax, el futbolista y su representante Mino Raiola, quien persuadió a su dirigido de que juegue en la liga italiana, y no en el Barcelona como era en un principio. Sin embargo, ¿de qué se trata la cláusula que ha firmado el tulipán con los directivos de la ‘Juve’? Aquí te contamos.



De Ligt jugará obligatoriamente con la Juventus hasta el 2022. ¿Cómo así? El futbolista no podrá ser fichado por nadie hasta ese año. Esa es la cláusula que se ha cerrado para que el holandés se proyecte como una insignia del equipo, así como un seguro para la defensa y Cristiano Ronaldo, para tener un equipo competitivo de cara a la Champions League.



De Ligt firmó con la Juventus con una cláusula de 150 millones de euros, asequible para varias instituciones en Europa, aunque difícil tratándose de un zaguero central y no un delantero de magnitudes como las de Sadio Mané, Mohamed Salah, entre otros jugadores.



De Ligt será presentado y se convertirá en el tercer refuerzo de la Juventus para el 2019-2020. A coste cero llegaron Aaron Ramsey y Adrien Rabiot, ahora lo hace De Ligt a cambio de 75 millones de euros, con lo que lo convierte en el tercer central más caro de la historia, estando detrás de su compatriota Van Dijk y Lucas Hernández, quien se fue al Bayern Munich en la presente temporada. La ‘Juve’ tiene todo un equipazo para el siguiente curso.



