De Ligt se pone a la hinchada de Juventus en contra: cometió otro penal y gol de Lecce [VIDEO]

Matthijs de Ligt es uno de centrales jóvenes más destacados del momento. Sin embargo, su inicio de temporada en la Juventus no ha sido el soñado. Cometió errores en la pretemporada y en la Serie A de Italia, estos no dejan de perseguirlo. Le ha pasado hoy precisamente ante el Lecce.



Cuando corrían el segundo tiempo en el estadio Via del Mare y la Juventus ganaba 1-0 con gol de Dybala, De Ligt cometió un penal tras tocar el balón con la mano. El árbitro entendió que hubo intención del holandés y cobró penal a favor del Lecce.



Como le ha pasado en algún otro partido de la temporada, el excentral del Ajax falló en el área y el Lecce, equipo de Lapadula, encontró el gol del 1-1. Como era de esperarse, los hinchas de la Juventus criticaron a De Ligt.

Matthijs de Ligt provocó un penal a favor del Lecce que terminó en el gol a la Juventus en partido de la Serie A de Italia 2019.

En un mal nivel

Recientemente, el central holandés brindó una entrevista en la que admitió su mal momento y esbozó una explicación de la razón de su bajo rendimiento en Turín.



"No estoy rindiendo como me gustaría. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando y dar lo mejor de mí, buscando aprender de mis compañeros", dijo De Ligt en Fox Sports.



"No es un problema de forma física. En el Ajax me sentía invencible, ahora es diferente. Pero creo que es normal porque para mí todo es nuevo aquí, pero estoy mejorando y no estoy preocupado", agregó el crack que rechazó al FC Barcelona hace unos meses.

► Lo peor recién llega para Barça: los millones de euros que pierde por no jugar hoy ante Real Madrid



► ¡Otra vez peligra el Clásico! Convocan más protestas para el 18/12, nueva fecha del Barça-Real Madrid



► Dos clasificarán al Mundialito de China: los 25 clubes que jugarán la Supercopa Conmebol Sudamericana en 2020 [FOTOS]



► Ibrahimovic dejó otra frase para la historia: "Si no me quedo en la MLS, ninguno se acordará qué es"