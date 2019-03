No tuvo filtro: “Podría haber logrado más cosas, pero le gustaba beber”

Habló para el canal de YouTube ‘Foot Truck’ y no tuvo reparo en criticar a varios de sus ex compañeros. La relación de los jugadores del Arsenal terminó mal o al menos así parece mostrarlo el arquero de la Juventus , Szczesny, quien criticó fuerte a Aliaksandr Hleb, Robin Van Persie y Samir Nasri, compañeros de juego en los ‘Gunners’ de Arsene Wenger.



El peor parado de los tres ha sido Hleb. El arquero y el ex futbolista del Barcelona coincidieron en su etapa en el Arsenal. "Podría haber logrado más cosas en el fútbol. Tenía una gran carrera por delante pero le gustaba beber", admitió el golero, compañero de Cristiano Ronaldo.



Después habló de Van Persie. "Era extremadamente arrogante. Tengo que admitir que se fue al Manchester United y al año siguiente ganó un título. Sin embargo, después de eso se convirtió en suplente, se mudó a Turquía y su gran carrera terminó. Podría haber tomado otras decisiones y haber conseguido mucho más en el Arsenal".



Y por último sacó a relucir cómo era Nasri: "Siempre pensó que era una especie de gánster. Todo el mundo conoce a alguien así en la escuela. Alguien con amigos fuertes y grandes y eso le hace pensar que es genial", sentenció. Szczesny no tiene filtro.



