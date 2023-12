Juventus vs. Roma se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 30 de diciembre por la jornada 18 de la Serie A. Se realizará en el Estadio Juventus de Turín. El compromiso está pactado para iniciar a partir de las 2:45 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. ¡Imperdible!

Juventus vs. Roma: último entrenamiento de los 'Blanquinegro's previo al partido por Serie A. (Video: Juventus)

Juventus vs. Roma: alineaciones posibles

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Roma: Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Nissen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.