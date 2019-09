Con Cristiano Ronaldo: Juventus vs. SPAL chocan vía ESPN, Rai y beIN Sports por la Serie A de Italia 2019

Juventus y SPAL se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV con Cristiano Ronaldo este sábado 28 de septiembre por fecha seis de la Serie A de Italia 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio Allianz de la localidad de Turín (Juventus). El partido está programado para las 8 de la mañana (hora peruana y mexicana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, RAI y beIN Sports para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.



Con la reaparición de Cristiano Ronaldo, Juventus recibirá a SPAL con el objetivo de conseguir la victoria y a la espera de un tropiezo de Inter de Milán para arrebatarle el primer lugar, que ocupa de forma transitoria. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Turín.

Juventus vs. SPAL: horarios del partido por Serie A

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Uruguay 10:00 a.m.

Brasil 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.

Molestias en los aductores le impidieron estar en el duelo frente al Brescia en la reciente presentación liguera de Juventus, pero eso ya es cosa del pasado. Cristiano Ronaldo se recuperó, se entrenó a la par de sus compañeros y quedó listo para liderar el ataque del elenco turinés, previo al choque con Bayer Leverkusen por Champions League.

"Cristiano Ronaldo es un fuera de serie. Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala tienen cualidades técnicas enormes y pueden convivir con él, en pareja o a tres en determinados momentos", afirmó en la previa el técnico de Juventus, Maurizio Sarri, elogiando sus armas en la ofensiva.

Por otro lado, la Juventus confirmó las lesiones de Danilo y Mattia De Sciglio quienes estarán de baja hasta mediados de octubre, y reaparecerán luego del receso por la fecha FIFA.

Juventus, con 13 puntos y en el segundo lugar, producto de cuatro victorias y un empate, está dos puntos por debajo del lider Inter de Milán, que ha ganado todo lo que ha jugado. El conjunto 'Neroazzurro' visitará a Sampdoria en la presente jornada.

SPAL es uno de los equipos que peores números tiene actualmente en la liga. La escuadra blanquiazul (19° de 20) perdió a manos de Atalanta, Bologna, Sassuolo y Lecce, y tan solo derrotó a Lazio, hace dos fechas.

Pese a ello, el técnico de Juventus prefiere ser cauto con el rival. "Será un juego muy difícil . En comparación con las dos últimas carreras, podemos hacerlo mejor: debemos mejorar el enfoque y no pasar de la puntuación", afirmó Sarri.

Juventus vs. SPAL: probables alineaciones

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Mrih Demiral, Matthijs De Ligt, Alex Sandro; Sami Khedira, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi; Aaron Ramsey, Cristinao Ronaldo y Gonzalo Higuain. DT: Maurizio Sarri



SPAL: Etrit Berisha; Thiago Cionek, Francesco Vicari, Nenad Tomovic; Gabriel Strefezza, Alessandro Murgia, Simone Missiroli, Jasmin Kurtic, Arkadiusz Reca; Andrea Petagna y Federico Di Francesco. DT: Leonardo Semplici.

Juventus vs. SPAL: ¿dónde se ubica el estadio?