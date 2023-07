Desde que salió de Racing Club, Lautaro Martínez dejó en claro que quería ser un delantero trascendente en el fútbol europeo. No llegaba a un club pequeño, sino a uno de los más grandes de Italia, el Inter de Milán. Así pues, desde entonces su crecimiento ha sido exponencial hasta convertirse en capitán del equipo. Por ello, a todo el mundo le sorprendió que desde Arabia Saudita preguntaran por él, con la posibilidad de sumarlo a la larga lista de jugadores que decidieron dejar el ‘Viejo Continente’ para ganar grandes cantidades de dinero en el Medio Oriente.

Según informó Cesar Luis Merlo hace una semana, un club saudí puso sobre la mesa 60 millones de euros por temporada con la finalidad de seducirlo. No obstante, ya que las negociaciones estaban en sus manos, el ‘Toro’ no aceptó comenzar con el diálogo y desechó dicha oferta de manera inmediata.

Ahora que está realizando la gira de pretemporada con el Inter de Milán en Japón, el delantero argentino conversó con los medios de comunicación y reveló lo que pasó con este ofrecimiento para llevarlo al fútbol árabe. “Recibí ofertas enormes de clubes saudíes, es verdad. Pero estoy feliz en el Inter y feliz en Milán, no tengo por qué cambiar, mi familia piensa como yo. Soy el capitán y es mi segunda casa. Me siento querido desde el primer día y estoy orgulloso de estar acá”, sostuvo en la previa del partido ante el Al Nassr, que finalmente terminó 0-0.

Lautaro Martínez dejó de ser un futbolista más en la plantilla para convertirse en el capitán del equipo, un hecho que lo coloca como el líder del proyecto liderado por Simone Inzagui desde el banquillo. Si bien la Champions League se les escapó a finales del curso pasado, los retos para el curso que se avecina son grandes y el campeón del mundo quiere estar a la altura de las circunstancias.

“Llevar este brazalete significa asumir más responsabilidad dentro del equipo, dentro del vestuario. Pero siempre lo he hecho incluso antes. Tengo un objetivo: dar una mano a los compañeros que lo necesitan. Quiero estar a la altura de los muchos campeones que han llevado el brazalete en la historia del Inter y hacer que todos estén orgullosos de mí”, agregó.

Por otro lado, Martínez tuvo fuertes palabras en contra Romelu Lukaku, de quien quedó decepcionado luego de que este no le contestara el teléfono para conversar sobre su futuro. “Me decepcionó, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros. Estoy decepcionado, pero bueno, es su elección. Le deseo lo mejor”, finalizó el ariete de 25 años.

Luego de ganar la Copa Italia en la última temporada y estar a nada de coronarse en la Champions League –perdió la final ante el Manchester City–, Lautaro Martínez afrontará su sexto curso en el Inter de Milán con el objetivo claro de continuar creciendo y superar lo que hicieron el curso pasado. El reto será mayor, pues ahora lo hará como capitán del equipo.

Tras las salidas de Samir Handanovič, Marcelo Brozović, Danilo D’Ambrosio y Milan Škriniar, el ‘Toro’ fue designado como el nuevo líder con brazalete y ahora comandará el cuadro dirigido por Simone Inzagui asumiendo otro rol. Así pues, ya como campeón del mundo tras lo hecho por Argentina en el Mundial Qatar 2022, el delantero nacido en Bahía Blanca está en la mejor etapa de su carrera.





