Desde hace meses que el Chelsea está detrás de Moisés Caicedo y, pese a la negativa del Brighton por soltarlo tan fácil, las negociaciones siguen de pie. Con la llegada de Mauricio Pochettino y las numerosas salidas en este mercado de pases, en Londres consideran primordial sumar al ecuatoriano a la plantilla y así darle un salto de calidad al centro del campo que por el momento solo cuenta con Enzo Fernández como el único titular indiscutible.

En esa insistencia, los ‘Blues’ lanzaron una nueva propuesta por el mediocampista formado en Independiente del Valle, la misma que fue rechazada por las ‘Gaviotas’. Según la información de Fabrizio Romano, el nuevo monto ascendió a las 80 millones de libras esterlinas, lo cual equivale a 93 millones de euros.

“Chelsea presentó una nueva oferta por Moisés Caicedo en las últimas 24 horas. La nueva propuesta del Chelsea fue de £ 80 millones de libras esterlinas (€ 93 millones en euros), y Brighton la rechazó de inmediato. Las negociaciones siguen en curso, pero no hay acuerdo en esta etapa”, manifestó el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

Aunque el panorama pinta complicado para el Chelsea, los directivos no tirarán la toalla tan fácilmente y es casi un hecho que volverán a la carga por Moisés Caicedo. Eso sí, en la interna del Brighton no han dado mayores detalles sobre el diálogo con los londinenses y todavía cuentan con el futbolista norteño para la temporada que se avecina.

Luego del último amistoso ante el Brentford –con victoria por 2-0–, el director técnico del Brighton, Roberto De Zerbi, declaró sobre este asunto y reveló que por momento no tiene novedades sobre el porvenir de Caicedo. “No hay noticias de él. Todavía es jugador de Brighton. Y en mi cabeza él está en nuestro equipo este año. Comenzó a trabajar en la pretemporada más tarde que los otros jugadores, pero Moisés no necesita mucho tiempo para alcanzar su mejor nivel”, sostuvo.

Ya más distendido, el entrenador italiano bromeó con los periodistas y pidió que presionaran al ecuatoriano para que se quede en el Brighton. “¿Hablaste con Moisés Caicedo? ¿Presionaste para que se quedara aquí?, te pago por hacerlo”, manifestó, riéndose por la cómica situación.





Los números de Moisés Caicedo en el Brighton

Luego de haber llegado al Brighton a mediados de la temporada 2021-22, Moisés Caicedo acumula un total de 53 partidos oficiales disputados, en donde ya marcó 2 goles y sirvió 3 asistencias. Si el nacido en Santo Domingo termina marchándose al Chelsea, su carrera dará un salto de calidad importante y podrá seguir creciendo de la mano de Mauricio Pochettino, un técnico que siempre se caracterizó por potenciar las virtudes de futbolistas de su edad –21 años–.





