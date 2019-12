En la vida, la familia es un pilar fundamental para apoyarse y salir adelante. Los padres dan una mano a sus hijos – con dinero de por medio para educación y más – para que estos se superen cada día y alcancen sus sueños. Es más, hasta los hermanos también juegan un rol de suma importancia… y Leonardo Bonucci, defensa central de la Juventus, lo sabe muy bien. Y es que el italiano tuvo el seno familiar siempre de lado para así aprender todo respecto a cómo salir adelante.

Es por ello que aquí te presentamos la biografía más completa de Leonardo Bonucci, sus datos, números, estadísticas, goles, títulos y más del internacional con la Selección de Italia y referente actual de la zaga de la Nazionale. No te pierdas todo lo relacionado al popular ‘Bonnibauer’, como se le conoce en tierras de su país natal.

Bonucci vio la luz de la vida un 1 de mayo del año 1987 en Viterbo, Italia. Nació producto del amor que se profesaron sus padres Claudio, empresario en la venta de pinturas, y Dorita. Cuentan que, de pequeño, el futuro futbolista era gordo, pero con el pasar del tiempo – y con el gusto al fútbol – su anatomía iba a cambiar.

Leonardo Bonucci junto a su hermano mayor Riccardo, quien le enseño a jugar. (Foto: Difusión)

Los padres del jugador lo engreían todos los días. Es así que este pidió que lo metan a una escuela de futbol e ingresó al equipo del Pianoscarano. Con este conjunto pasó la mayor parte de su infancia, en donde perfeccionó su talento en el deporte rey. En el desarrollo de Leonardo mucho que tuvo que ver su hermano Riccardo, quien también mantuvo actividad en el lado profesional al defender, por ejemplo, la camiseta del Viterbese de la Serie C.

Riccardo era quien, en sus tiempos libres, ayudaba a Leonardo Bonucci a encontrar el rumbo para crecer en el fútbol. Su talento fue viento en popa y es así como optó por ser un defensor central, puliendo su habilidad para quitar el balón de forma limpia. Sin embargo, no todo fue color de rosas pues en parte de su infancia sufrió bullying, según contó en entrevista para el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

“Nunca lo conté. Cuando tenía 14 años de edad, uno mayor que yo por dos años me amenazó. Yo era muy tímido. Me empujó y obligó que le dé todo lo que tenía en los bolsillos. Pude escapar, pero ese episodio me marcó. Allí fue cuando me di cuenta que debía crecer”, sostuvo Bonucci al citado medio de su país. Asimismo, mencionó que desde ese momento supo cuál era su punto débil. “Lo identifiqué, aunque no de la manera que esperaba. Por eso ahora le digo a las personas que busquen ayuda y no se aíslen. El deporte ayuda a que uno de sienta más seguro”, añadió.

Leonardo Bonucci jugó en el Inter hasta 2007 y diez años después pasó al Milan. (Foto: Gol di Tacco)

Con el pasar de los meses, el talento de Bonucci en la zaga central iba a seguir en ascenso y es así que el Inter de Milán se fijó en él el año 2015. Sorprendió con su temple para salir jugando desde atrás y no sorprendió que se volviera titular en las divisiones inferiores del elenco neroazurro. Luego pasó su juego por cuadros como el Treviso, Pisa y Bari, para finalmente ser parte de la Juventus a partir de julio de 2010.

No fue complicado para que se vuelva clave en el esquema de la Vecchia Signora. Con una formación de tres jugadores al fondo y acompañado por Giorgio Chiellini y Andrea Barzagli – tridente que apodaron ‘BBC’ como Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en el Madrid – brilló con luz propia. Los campeonatos llegaron por su propio peso, aunque también una seria acusación de parte de la justicia italiana por, supuestamente, amañar partidos.

Sucede que previo a la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania hubo 19 detenidos y más de 150 investigados por apuestas ilegales. Nombres como los de Christian Vieri, el director técnico Antonio Conte y Domenico Criscito estuvieron involucrados. Leonardo Bonucci fue acusado de ser cómplice de la igualdad 3-3 con el Udinese, pero fue absuelto tras la investigación.

Los años pasaron y la consolidación con la camiseta de Juventus era más que un hecho. Su calidad a la hora de defender y también para iniciar los ataques de la ‘Juve’ con pases directos a los volantes de avanzada lo ponían como uno de los mejores en su puesto, aunque le llegaría un baldazo de agua fría por el estado de salud de uno de sus hijos: Matteo.

Resulta que el pequeño, en el año 2016, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a un problema pulmonar. No todo quedó allí ya que recayó y fue operado por segunda vez. Es más, en plena rueda de prensa, el zaguero se quebró debido a todo lo que tenía que pasar Matteo. “Se está recuperando y ha podido ver el partido. Eso me ha dado fuerzas”, indicó luego de un partido ante el Udinese, que quedó 2-1 a favor de los bianconeros.

Pudo haberse ido al Real Madrid y Manchester City, cuadros de élite mundial que en su momento estuvieron dispuestos a pagar más de 80 millones de euros por sus servicios con contratos millonarios, pero su amor por su hijo hizo que deseche cualquier oferta y continúe en el campeonato italiano de primera división.

A donde sí llegó fue al AC Milan en 2017. La prensa italiana empezaba a reportar su incomodidad en Turín y desencuentros con la directiva, por lo que poco a poco se fue cocinando su traspaso al elenco rossonero. “Las decisiones que había en el club no me gustaron. Había que tener huevos para hacer lo que hice. Me han dicho desde infame, traidor hasta mercenario. No he me ido por dinero”, apuntó.

Aunque, tan solo una temporada iba a durar en san siro. No ganó nada como rossonero, aunque le marcó a la Vecchia Signora por la Serie A en Turín y celebró. Jugó 35 partidos y todo para que luego de un año regrese a su ex conjunto. “Esta es mi casa y nunca debí irme”, sostuvo a su regreso. ¿Se retirará con la camiseta negra y blanca?

Los números de Leonardo Bonucci hasta el fin de la temporada 2018-19 de la Serie A.

UN TÍTULO CON LA NAZIONALE, LO QUE LE FALTA A BONUCCI

A Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Leonardo Bonucci asistió para representar a la Selección de Italia, no llegando a más de la fase de grupos. La misma cantidad de Eurocopas ha jugado, pero con un mejor desempeño que en la Copa del Mundo: subcampeón y cuartos de final en Polonia-Ucrania 2012 y Francia 2016, respectivamente.

La meta es llegar a Qatar 2022 de la mejor manera. Como previa, el equipo que dirige el director técnico Roberto Mancini ya está dentro de la Euro 2020, en donde comparte grupo con Turquía, Gales y Suiza.

