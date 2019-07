Las cosas claras, Matthijs: el deseo de De Ligt a su llegada a la Juventus de cara a esta temporada

Fuerte y claro. El defensa holandés Matthijs de Ligt , fichado por la Juventus por 85,5 millones de euros (comisiones incluidas), explicó este viernes a la prensa haber elegido Turín para "ganar todo". El flamante jugador de la 'Vecchia Signora' no se guardó nada y desde ya expresó sus deseos de conquistar cuantos títulos se disputen esta temporada.



"Hay tres competiciones donde podemos jugar, tal vez cuatro con la Supercopa de Italia: la Serie A, la Copa de Italia y la Liga de Campeones. Queremos ganar todo, pienso que eso es lo más importante", declaró en rueda de prensa el nuevo número cuatro de la Juventus.



Esta sed de victoria y su admiración por los grandes defensas italianos hizo decidirse al joven jugador por la camiseta blanquinegra, cuando era cortejado también por el París Saint-Germain y el Barcelona.



El interés expresado por la estrella Cristiano Ronaldo no pesó, aseguró el joven prodigio de 19 años. "Pero evidentemente, fue bonito que alguien tan grande como Cristiano Ronaldo me pida que fiche por la Juventus. Es un gran elogio".



La llegada del nuevo entrenador, Maurizio Sarri, fue más decisiva: "He escuchado cosas buenas sobre él, su manera de jugar, su filosofía, su fútbol técnico, cómo prepara la línea defensiva... Evidentemente fue una motivación importante para mí para venir".



La Juventus de Turín rejuveneció su defensa el jueves al fichar por cinco años a De Ligt, una de las piezas importantes del Ajax de Ámsterdam en Champions League la pasada temporada. De Ligt realizó su debut profesional en septiembre de 2016 a la edad de 16 años y en la selección holandesa con solo 17, en marzo de 2017, antes de convertirse en capitán del Ajax con 19.



► Barcelona eligió al lateral izquierdo que quiere como nuevo fichaje



► Atlético tomó firme medida por fichaje de Griezmann al Barcelona



► Todos los centrales que intentaron reemplazar a Godín en el Atlético



► Manchester United ofrece 70 millones por el reemplazo de Lukaku