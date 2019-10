El matrimonio Icardi en la polémica: sus seguidores acusan a Wanda de poner en riesgo la vida de su hijo

Wanda Nara , la esposa de Mauro Icardi , vuelve a estar en el centro de polémica. Esta vez, la popular modelo argentina se ha convertido en el blanco de las críticas luego de grabar un video mientras conducía en un auto en el que estaba su hijo Valentino.



La ex del 'Maxi' López recibió todo tipo de 'palos' al exponer a su hijo al peligro. Tal como dejan ver las imágenes, Wanda Nara sostenía en el celular en una mano y en la otra, agarraba el timó de su camioneta. Sin duda, una falta que no pasó desapercibida en redes sociales.

Las repercusiones del video no tardaron en llegar porque los usuarios de Instagram y seguidores de la mujer de Icardi la acusaron de cometer una grave infracción de tránsito y, peor, de arriesgar su vida y la de Valentino al distraerse con el teléfono mientras conduce.



Wanda Nara y su hijo Valentino. Wanda Nara y su hijo Valentino.

El 'Maxi' perdona a Icardi

Por otro lado, Maximiliano López confesó que decidió perdonar a Mauro Icardi tras el triangulo amoroso protagonizado con Nara. Para sorpresa de todos, el ex del Barcelona le ha dicho gracias por haberle sacado a la argentina de su vida.



"Lo perdono (a Icardi). No tengo problemas con nadie; lo único que quiero en mi vida como ser humano es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos, es mi único objetivo", dijo López a 'El que Abandona no Tiene Premio' de FM Club Octubre. "Le doy las gracias por haberse llevado a Wanda", agregó el argentino.



Maxi López prefiere no ver hacia el pasado por el bien de sus tres hijos con Wanda Nara: "Fue una situación y ya está, se va para delante; siempre elegí vivir de alegría y buena onda, porque me parece la mejor manera".

