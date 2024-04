Milan vs. Inter se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 33 de la Serie A de Italia. El duelo se disputará este lunes 22 de abril, desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el estadio San Siro. La escuadra ‘rossonera’ necesita una victoria para, matemáticamente, aún tener posibilidades de alcanzar al líder que es precisamente su rival de turno. Por el lado de los ‘neroazurros’, una victoria podría encaminarlos a ser campeones antes de culminar el torneo. La transmisión del partido será a través de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor, te traeremos todas las incidencias de este Superclásico, así como el mejor minuto a minuto de todos.

Inter se prepara para enfrentar a Milan. (Video: Inter / X)

Milan vs. Inter: probables alineaciones

Maignan, Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernández, Reijnders, Bennacer, Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao, Giroud. Inter: Sommer, De Vrij, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez.