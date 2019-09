El 'Chucky' desde el vamos: Napoli vs. Sampdoria EN VIVO vía ESPN juegan por Serie A

Napoli y Sampdoria juegan (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN / 11:00 a.m.) desde el estadio San Paolo por la Serie A de Italia 2019 , duelo que comenzará desde las 11 de la mañana para Perú y México.En su debut, el ' Chucky' Lozano' anotó un gol y demostró que tiene mucho para aportarle al cuadro napolitano que ansía ganar el 'Scudetto'. Ya lo viene peleando varios años contra Juventus, pero el 2019-20 quieren quitarle la hegemonía.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Napoli y Sampdoria.



Napoli, principal rival de la Juventus en la carrera por el título la pasada temporadas, quiere recuperarse en el torneo italiano luego de que el cuadro 'bianconero' le ganara por 4-3 en la jornada anterior. La 'Juve' se afianzó en la puntas y dejó a los celestes en el décimo lugar.

Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo en el que el mexicano Hirving Lozano buscará un nuevo gol en el fútbol italiano tras haberle marcado a la Juventus en la jornada anterior.



Napoli vs. Sampdoria: alineaciones confirmadas

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano.



Sampdoria: Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni.

Napoli vs. Sampdoria: horarios y canales en el mundo del partido por Serie A de Italia

México 11:00 a.m. | ESPN 2

Perú 11:00 a.m. | ESPN Play

Ecuador 11:00 a.m. |

Colombia 11:00 a.m. |

Bolivia 12:00 a.m. |

Chile 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Venezuela 12:00 p.m. |

Brasil 1:00 p.m. |

Argentina 1:00 p.m. |

Uruguay 1:00 p.m. |

España 6:30 p.m. |

Pero eso no es razón para pensar en que algo anda mal en el equipo de Carlo Ancelotti. Por el contrario, hay ganas de superar este duro revés y aprovechar el regreso a casa, a jugar con el aliento de sus hinchas, ante la Sampdoria, colero del torneo y que apenas ha marcado un gol en la temporada.

Entre los hinchas de Napoli hay gran expectativa por ver en acción a Hirving Lozano, quien se reincorporó tarde a los entrenamientos tras su presencia en los amistosos de sus selección contra Estados Unidos y Argentina, pero que de todas maneras fue complicado.

Napoli vs. Sampdoria: probables alineaciones

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Younes; Llorente. Allenatore: Ancelotti.



Sampdoria: Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.

Napoli vs. Sampdoria | Aquí se jugará el partido

Napoli vs. Sampdoria | Sigue el partido minuto a minuto

Napoli vs. Sampdoria: fixture Serie A

Resultados y posiciones de la Serie A de Italia 2019

