En una medida histórica, el Tribunal Antidopaje de Italia suspendió cuatro años a Paul Pogba por haber arrojado positivo en un control antidopaje tras el partido entre Juventus y Udinese, por la primera jornada de la actual temporada de la Serie A. El jugador francés se enteró de la decisión y emitió un comunicado a través de sus redes sociales. El mediocampista aseguró que se encuentra “conmocionado y desconsolado” y que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con el objetivo de revertir la resolución.

El campeón del mundo dio positivo en testosterona sintética y estaba sancionado de manera cautelar desde septiembre de 2023. En octubre volvió a dar positivo, esta vez por Dhea, y decidió no llegar a un acuerdo con la Fiscalía ya que confiaba en probar su inocencia, pero las cosas no salieron como esperaba. Luego de conocer la decisión del Tribunal, el galo comunicó que nunca violó las normas.

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto”, comentó el deportista de 30 años en su comunicado. “Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado ningún suplemento que viole las normas antidopaje”, añadió.

Luego, el exjugador del Manchester United sostuvo que “nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado o a favor o en contra”. Finalmente, destacó que “como consecuencia de la decisión anunciada hoy, recurriré ante el Tribunal Arbitral del Deporte”.

Juventus rescindiría el contrato de Pogba

Paul Pogba regresó a la Juventus en la temporada 2022-23, pero no ha tenido el rendimiento esperado y, además, sufrió lesiones que complicaron su situación. Esta campaña apenas ha disputado dos duelos y en ambos tuvo menos de media hora de juego. Y en la pasada, debido a una lesión en su rodilla, solo jugó diez partidos y 161 minutos en total. La ‘Juve’ está incómoda con todo lo que está pasando.

El club italiano no había realizado ningún movimiento a la espera de la resolución del caso del francés, que salió este jueves y dejó más claro el panorama. Cave destacar que la Juventus firmó al mediocampista hasta el año 2026, pero las circunstancias cambiaron y advirtieron en los medios de comunicación que si el jugador finalmente era sancionado, se dispondría a rescindir el contrato.

Con la condena, la ‘Juve’ ya puede optar por rescindir su contrato, que en su balance pesaba en torno a 8 millones de euros netos por temporada hasta 2026, reducidos a 2.000 euros mensuales desde que comenzó el juicio. El futbolista cumplirá 31 años el próximo 15 de marzo y está muy cerca de decirle adiós al fútbol profesional. Todo dependerá del eventual recurso que presentará.





