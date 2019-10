Atención Florentino: Juventus no baja los brazos y busca arrebatarle a Pogba al Real Madrid

Zinedine Zidane le dejó claro a Florentino Pérez a quién quería para esta temporada en Real Madrid. El francés tenía como prioridad de fichaje a Paul Pogba. El presidente hizo todo lo posible para tenerlo en sus filas; sin embargo, las altas pretenciones económicas que tuvo el Manchester United para dejarlo ir no lo permitieron.

A pesar que no se dio la posibilidad, desde el Santiago Bernabéu no le cierran las puertas al volante. Lo más probable es que vayan una vez más por él en enero, pero esta vez no estarán solos. Juventus , ex equipo del futbolista, también lo buscará.

Según informa Tuttosport, los bianconeri aprovecharán el hecho que el futbolista ha rechazado ampliar su contrato con los 'Red Devils' para plantear una nueva ofensiva en la que, además, de una importante cantidad de dinero, incluirán el traspaso de algún jugador 'sacrificado'.

El medio italiano dejó claro que Mario Mandzukic y Emre Can son algunos de los favoritos. Ambos no fueron inscritos en la lista de Champions League, por lo que buscan su salida lo más rápido posible de Juventus.

Los de Juventus intentarán aprovechar atacar los intereses del Real Madrid, debido a que existen otros objetivos para los blancos. N'Golo Kanté, volante del Chelsea, es otra de las opciones para manejar los hilos del centro del campo.

De acuerdo al citado portal inglés, Van de Beek ha pasado a ser prioridad en la agenda de refuerzos del Real Madrid luego que la llegada de Paul Pogba se convirtiera en imposible para Florentino Pérez. Manchester United no lo venderá y el presidente de los merengues ya quiere olvidarse del francés.



El Real Madrid tendría pensado ofrecer 112 millones de euros por Van de Beek, con lo que este pasaría a convertirse en el fichaje más caro en la historia de los merengues por delante de otros jugadores como Gareth Bale (101) y Cristiano Ronaldo (94). Todo sea por reforzar el mediocampo.

► Con varias e importantes bajas: las alineaciones de Scaloni y Löw para el Argentina vs. Alemania [FOTOS]



► Neymar vuelve a sonar en el Barcelona: seis razones por las que su fichaje sería un gran error



► OFICIAL: Ousmane Dembélé recibe castigo por "insultar" al árbitro Lahoz y no jugará ante Real Madrid



► Vía TyC Sports EN VIVO: Argentina vs Alemania se enfrentan en el Signal Iduna Park por amistoso internacional