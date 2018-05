El Napoli dio batalla hasta dónde le alcanzó, pero finalmente no pudo evitar un nuevo título de la Juventus en la Serie A . El cuadro napolitano estuvo cerca de acabar con la hegemonía de la 'Vecchia Signora' y a falta de una fecha para el término del certamen quedó a cuatro puntos de la 'Juve'. El técnico del Napoli Maurizio Sarri explicó la desazón de su escuadra y explicó en qué momento, a su parecer, perdieron el título.

Para Sarri, el punto de quiebre ocurrió en la fecha 35 del torneo, cuando la Juventus logró remontar al Inter en dos minutos y vencer por 3 a 2. Esa misma noche, explica el técnico, sus pupilos no pudieron dormir, no lograron asimilar tamaño golpe que dejaba a la 'Juve' en la cima y al día siguiente cayeron goleados ante la Fiorentina por 3 a 0.



"Solo lamento que perdiéramos el campeonato en el hotel y no en el campo (...) ¿Que qué debimos hacer más para ganar el título? Irnos a dormir antes la noche anterior al partido contra la Fiorentina. El equipo sufrió un retroceso después del Inter-Juventus por cómo fue el partido", dijo Maurizio Sarri.



"Debemos mejorar la mentalidad y la sensibilidad, pero también la Liga debe mejorar: de los últimos 16 partidos, hemos jugado 14 después que la Juventus. No sé si es el equipo más fuerte, pero sí el más potente desde todos los puntos de vista", apuntó el entrenador.