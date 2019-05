Arrivederci, Daniele: la emotiva despedida de la Roma a De Rossi, la última leyenda de la 'Loba' [VIDEO]

Despedida y lágrimas otra vez. Dos años después de haber llorado el final de la carrera de Francesco Totti, los 'tifosi' de la AS Roma dicen adiós este domingo a Daniele De Rossi y sus 18 temporadas como 'giallorosso', pero esta vez el enfado acompaña a la tristeza, debido a la furia de unos aficionados que, tras haber perdido a Totti, "il capitano", no se resignan a la partida de su actual capitán.



De Rossi , nacido en Ostia, localidad marítima en las afueras de Roma, el 24 de julio de 1983, disputó contra el Parma, en la última jornada de la Serie A, su último partido como romanista y se despidió en un Estadio Olímpico al que acudieron más de 60.000 aficionados. Salió de titular, con el brazalete de capitán y con una camiseta personalizada para la ocasión, en un partido que el Roma ganó 2-1 y en el que el resultado fue intrascendente.



De Rossi, última leyenda del Roma, se despide del club de su vida. (Twitter)

Su despedida se concretó en el minuto 82, cuando De Rossi fue sustituido por el turco Cengiz Under y fue abrazado por cada uno de sus compañeros, ante los cánticos de la curva sur del Olímpico. No faltaron las polémicas en las últimas semanas, después de que De Rossi anunciara su despedida en una rueda de prensa en la que reconoció que se va porque el club, de propiedad estadounidense, decidió no renovar su contrato, que expira el 30 de junio.



La hinchada del Roma mostró su profundo malestar por la actitud de la sociedad y hasta organizó una concentración de protesta en el centro deportivo de Trigoria, donde se entrena el equipo, para pedir la renovación del contrato del jugador. Una renovación que finalmente no se producirá y el futuro de De Rossi, que quiere seguir jugando, apunta al extranjero.

Y es que, además de las muestras de apoyo de su hinchada, en los últimos días varias aficiones exhibieron pancartas a su favor. Hasta lo hicieron las de Juventus y Lazio, dos de los más acérrimos rivales del Roma. Así, tras 18 años, 616 partidos, 63 goles y tres trofeos, De Rossi dio su "arrivederci" al cuadro capitalino. Además, se cerró una etapa histórica para el jugador italiano, que sin embargo no descartó volver al club en un futuro como entrenador o directivo.

