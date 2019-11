Fútbol Internacional







¡Desde Bezerrão! México vs. Brasil EN VIVO: juegan por la final del Mundial Sub 17 2019 México vs. Brasil (EN VIVO y EN DIRECTO / vía TUDN y DirecTV / 4:00 p.m.) juegan por la final del Mundial Sub 17 Brasil 2019 desde el estadio Walmir Campelo Bezerra de Gama, más conocido como Bezerrão