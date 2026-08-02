Hoy domingo 3 de agosto viviremos un emocionante partido entre América vs. Santos en el Estadio Banorte por la tercera fecha del Apertura de la Liga MX 2026. Las ‘Águilas’ buscarán mantener su invicto en el campeonato ante un complicado rival, que sabe jugar bajo la presión y que tiene la obligación de ganar para no complicarse en la tabla.

América ganó en su debut en el Apertura y en la última jornada empató de visita con Atlante. Ahora, con el aliento de su gente, buscará sumar esos tres puntos. Santos, por su parte, no tuvo un buen inicio de campeonato. Perdió sus dos compromisos, por lo que sus hinchas empezaron a cuestionar al equipo.

Jugadores del Club América y Santos Laguna disputan el balón en la cancha durante el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, transmitido en vivo por televisión y streaming. | Crédito: Club América / Facebook / Composición Mag

¿A qué hora juega América vs. Santos por la Liga MX?

El partido de América vs. Santos es válido por la Fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. aA continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

México (CDMX): 5:00 pm

España: 1:00 am del lunes 03 de agosto

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO América vs. Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Este domingo 02 de agosto se podrá ver el América vs. Santos por la Jornada 3 del Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, ViX, Layvtime

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Puerto Rico: ViX

Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Sporty, NetSky+

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN

¿Dónde ver América vs. Santos en Estados Unidos?

La transmisión en Estados Unidos del partido entre América contra Santos estará a cargo de TUDN USA y por streaming también podrás vivir el compromiso. Solo debes ingresar a las siguientes plataformas: ViX y TUDN APP.