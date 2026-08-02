El Estadio Banorte será escenario de un partidazo. América enfrentará a Santos hoy domingo 2 de agosto por la tercera fecha de la Liga MX. Las Águilas parten como favoritos, están invictos en el campeonato y jugarán con el aliento de su gente. Sin embargo, los laguneros están atravesando un mal momento y necesitan el triunfo para calmar las críticas.
¿Dónde ver América — Santos EN VIVO por la Liga MX?
El partido entre América contra Santos, válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX será transmitido EN VIVO y DIRECTO por los siguientes canales de TV y de streaming:
|Región
|Canal de TV / Plataforma de Streaming
|México
|Canal 5 Televisa (TV Abierta), TUDN (TV Cable); ViX y Layvtime (Streaming)
|Estados Unidos
|TUDN USA (TV Cable) y ViX (Streaming)
|Centroamérica y Caribe
|TUDN (TV Cable)
|Sudamérica
|Sin Transmisión Definida
|España y Europa
|Sin Transmisión Definida
- ViX es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.
- Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.
¿A qué hora juega América — Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX?
Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de la Fecha 3 del Apertura 2026 entre Club América y Club Santos Laguna.
|País / Ciudad
|Zona Horaria (UTC)
|Hora de Inicio (Domingo 02 Ago)
|Ciudad de México
|UTC-6
|17:00 hrs
|Los Ángeles (PT)
|UTC-8
|16:00 hrs
|Nueva York (ET)
|UTC-5
|19:00 hrs
|Panamá
|UTC-5
|18:00 hrs
|San José, Costa Rica
|UTC-6
|17:00 hrs
|San Salvador, El Salvador
|UTC-6
|17:00 hrs
|Bogotá, Colombia
|UTC-5
|18:00 hrs
|Lima, Perú
|UTC-5
|18:00 hrs
|Quito, Ecuador
|UTC-5
|18:00 hrs
|Caracas, Venezuela
|UTC-4
|19:00 hrs
|La Paz, Bolivia
|UTC-4
|19:00 hrs
|Santiago, Chile
|UTC-3
|19:00 hrs
|Buenos Aires, Argentina
|UTC-3
|20:00 hrs
|Montevideo, Uruguay
|UTC-3
|20:00 hrs
|Madrid, España
|UTC+1
|01:00 hrs del 03/08