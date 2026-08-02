Canales de TV para ver EN VIVO el partido entre América vs. Santos por la tercera fecha de la Liga MX. Este compromiso se realizará en el Estadio Banorte. FOTO: X de América.
Canales de TV para ver EN VIVO el partido entre América vs. Santos por la tercera fecha de la Liga MX. Este compromiso se realizará en el Estadio Banorte. FOTO: X de América.

El Estadio Banorte será escenario de un partidazo. América enfrentará a Santos hoy domingo 2 de agosto por la tercera fecha de la Liga MX. Las Águilas parten como favoritos, están invictos en el campeonato y jugarán con el aliento de su gente. Sin embargo, los laguneros están atravesando un mal momento y necesitan el triunfo para calmar las críticas.

Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre América vs. Santos hoy domingo por la tercera fecha del Apertura de la Liga MX 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Copilot.
Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre América vs. Santos hoy domingo por la tercera fecha del Apertura de la Liga MX 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Copilot.

¿Dónde ver América — Santos EN VIVO por la Liga MX?

El partido entre América contra Santos, válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX será transmitido EN VIVO y DIRECTO por los siguientes canales de TV y de streaming:

RegiónCanal de TV / Plataforma de Streaming
MéxicoCanal 5 Televisa (TV Abierta), TUDN (TV Cable); ViX y Layvtime (Streaming)
Estados UnidosTUDN USA (TV Cable) y ViX (Streaming)
Centroamérica y CaribeTUDN (TV Cable)
SudaméricaSin Transmisión Definida
España y EuropaSin Transmisión Definida
  • ViX es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.
  • Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.

¿A qué hora juega América — Santos por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de la Fecha 3 del Apertura 2026 entre Club América y Club Santos Laguna.

País / CiudadZona Horaria (UTC)Hora de Inicio (Domingo 02 Ago)
Ciudad de MéxicoUTC-617:00 hrs
Los Ángeles (PT)UTC-816:00 hrs
Nueva York (ET)UTC-519:00 hrs
PanamáUTC-518:00 hrs
San José, Costa RicaUTC-617:00 hrs
San Salvador, El SalvadorUTC-617:00 hrs
Bogotá, ColombiaUTC-518:00 hrs
Lima, PerúUTC-518:00 hrs
Quito, EcuadorUTC-518:00 hrs
Caracas, VenezuelaUTC-419:00 hrs
La Paz, BoliviaUTC-419:00 hrs
Santiago, ChileUTC-319:00 hrs
Buenos Aires, ArgentinaUTC-320:00 hrs
Montevideo, UruguayUTC-320:00 hrs
Madrid, EspañaUTC+101:00 hrs del 03/08
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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