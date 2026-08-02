El Estadio Banorte se prepara para recibir uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Hoy domingo 2 de agosto, América buscará mantener su buen inicio de torneo cuando reciba a Santos Laguna ante su afición. Las Águilas llegan como claras candidatas al triunfo gracias a su invicto en el certamen, mientras que el conjunto lagunero afronta el compromiso con la presión de sumar una victoria que le permita dejar atrás los malos resultados y recuperar la confianza.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido América vs. Santos EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

Canales de TV para ver EN VIVO el partido entre América vs. Santos por la tercera fecha de la Liga MX. Este compromiso se realizará en el Estadio Banorte. FOTO: X de América.

TL;DR del América vs. Santos por la Liga MX

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

ViX y TUDN En Vivo 🕕 Hora: 17:00 horas del Centro de México

17:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: Banorte

Banorte 🌎 Jornada 3 del Apertura de la Liga MX

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Santos por la Liga MX 2026?

El encuentro entre América vs. Santos podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Santos por la Liga MX 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Ciudad de México.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. TUND en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV