El Estadio Banorte se prepara para recibir uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Hoy domingo 2 de agosto, América buscará mantener su buen inicio de torneo cuando reciba a Santos Laguna ante su afición. Las Águilas llegan como claras candidatas al triunfo gracias a su invicto en el certamen, mientras que el conjunto lagunero afronta el compromiso con la presión de sumar una victoria que le permita dejar atrás los malos resultados y recuperar la confianza.
Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido América vs. Santos EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.
TL;DR del América vs. Santos por la Liga MX
- 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
- 📺 TUDN EN VIVO
- 💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo
- 🕕 Hora: 17:00 horas del Centro de México
- 🏟️ Estadio: Banorte
- 🌎 Jornada 3 del Apertura de la Liga MX
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Santos por la Liga MX 2026?
El encuentro entre América vs. Santos podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Amazon Fire TV Stick
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android y iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Santos por la Liga MX 2026?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Ciudad de México.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. TUND en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV