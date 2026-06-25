El mercado de fichajes continúa moviéndose y ahora el Atlas de México tiene nuevo refuerzo. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, los ‘Zorros’ llegaron a un acuerdo para fichar al caboverdiano Duk, extremo que llega procedente del CD Leganés de España en condición definitiva.

Duk, cuyo nombre completo es Edmilson Correia Santos, es un futbolista internacional con la selección de Cabo Verde y también posee nacionalidad portuguesa. El atacante, de 26 años, se desempeña principalmente como extremo y destaca por su velocidad y desequilibrio por las bandas.

Según la información revelada por Merlo, el jugador viajará en las próximas horas para cerrar los últimos detalles de su incorporación y estampar su firma con el conjunto rojinegro. El acuerdo contempla una transferencia definitiva entre ambas instituciones.

Duk llegó al CD Leganés en febrero de 2025 y mantenía contrato con el club español hasta junio de 2027. Durante la temporada 2025-26 en LaLiga Hypermotion, disputó 37 encuentros, registrando cuatro goles y cinco asistencias.

Diversos medios y plataformas especializadas en el mercado europeo han replicado la operación, señalando que el atacante dejará el fútbol español para iniciar una nueva aventura en la Liga MX.

Antes de su paso por el Leganés, Duk desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol portugués, donde vistió las camisetas del Benfica B, Belenenses y Aberdeen de Escocia, consolidándose como un jugador con experiencia internacional.

La llegada del extremo caboverdiano responde a la intención del Atlas de reforzar su sector ofensivo de cara al próximo torneo. La directiva rojinegra busca potenciar el ataque con futbolistas de experiencia y recorrido en el fútbol europeo.

De esta manera, Atlas suma una nueva pieza para su plantel y espera que Duk pueda convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo en la Liga MX, aportando velocidad, desequilibrio y experiencia internacional.}

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