El día a día de Universitario de Deportes está siendo cada vez más intenso, no solo por los duros entrenamientos que viene teniendo el plantel bajo la dirección técnica de Héctor Cúper, sino también por el mercado de pases tan cambiante que está viviendo la insistencia de un momento a otro. El área deportiva continúa trabajando para definir los últimos fichajes pensando en el Torneo Clausura, por lo que en las últimas horas surgieron novedades respecto a las prioridades que hay en la interna.

Como se sabe, Héctor Cúper ha dejado muy en claro la necesidad de sumar a un volante central para la segunda parte de la temporada, pues cree que es una posición sensible en la que requieren de más herramientas para fortalecer a su plantilla. En ese sentido, el argentino ha apuntado a varios nombres extranjeros y por ahora no se ha definido ninguno, pero esto podría cambiar en las próximas horas.

Según informaron en el programa L1 Radio, el nombre de Esteban Rolón, volante central que actualmente milita en Aldosivi y tuvo pasado en Boca Juniors, sigue vigente como una de las alternativas. Si bien las negociaciones han avanzado lentamente, su perfil es del gusto de Cúper y las horas que se vienen podrían ser cruciales para que esto se concrete. La idea es llegar a un acuerdo económico y que pueda liberarse de su actual club, donde tiene vínculo hasta diciembre de este año.

Esteban Rolón es una alternativa fuerte para llegar a Universitario. (Foto: Aldosivi)

Un detalle a tomar en cuenta es que la opción que más aprobación tenía en la interna era la de Matheus Uribe, por experiencia y categoría. Sin embargo, si bien hasta la semana pasada era el que más ventaja tenía en la disputa con los otros mediocampistas, todo hace indicar que una decisión netamente personal hará que no llegue al fútbol peruano, pues su liberación de Atlético Nacional no iba a ser un problema, mucho menos el tema económico.

Del mismo modo, si bien Esteban Rolón es la opción que en estos momentos tiene consenso mayoritario, la citada fuente precisó que en las últimas horas también fue ofrecido un mediocampista ecuatoriano con pasado en la selección de su país. Aunque no revelaron el nombre del futbolista, esto hace que la ecuación pueda cambiar si es que su acercamiento termina en una negociación directa.

Mientras se va esclareciendo el tema del volante central, en Universitario están próximos a concretar la salida definitiva de Miguel Silveira, pues se sabe que ya no está en los planes de Cúper y la relación con el plantel está completamente rota luego de las graves afirmaciones de su representante, donde denunció una supuesta injerencia de algunos jugadores para armar la alineación titular. Asimismo, Adrián Quiroz será presentado en las próximas horas, sumándose así a Jordan Guivin y Gianluca Lapadula como los fichajes que han sido oficializados.

La opción de Matheus Uribe empezó a perder fuerza por temas personales del futbolista colombiano. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener esta semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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