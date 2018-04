Cruz Azul vs. Lobos BUAP se miden este sábado 7 de abril en el marco de la jornada 14 del Clausura 2018 de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Azul desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Televisa. En la 'Manada', los peruanos Luis Advíncula , Pedro Aquino e Irven Ávila , habituales titulares, podrán seguir teniendo continuidad.

En casa de Cruz Azul se verán las caras dos equipos comprometidos en la parte baja de la tabla de posiciones. La 'Máquina', con la obligación de ganar para soñar con una calificación a la liguilla, y Lobos BUAP, preocupado por la tabla de cociente por el descenso y sin entrenador.

País Hora México 5:00 p.m. Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. España 12:00 a.m.

Los Lobos BUAP despidieron el lunes reciente al entrenador Rafael Puente ante los malos resultados del equipo que aparece en el último lugar del torneo Clausura 2018 con apenas nueve puntos y está amenazado con el descenso.

Lobos BUAP suman dos victorias, tres empates y ocho derrotas en el Clausura y luego de perder 1-2 ante el Toluca el pasado sábado no solo bajaron al último lugar de la tabla de posiciones, sino que complicaron su permanencia en Primera división al ceder tres puntos ante su rival por el no descenso, el Veracruz, ganador 1-0 de Tijuana.



De la mano de Puente, los Lobos BUAP fueron un equipo de vocación ofensiva que salió a buscar la portería contraria en los 30 juegos que lleva el conjunto en la máxima categoría, pero el entrenador jamás pudo lograr una defensa confiable y en el presente campeonato la zaga del cuadro recibe un promedio de dos goles por partido

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró que el centrocampista Carlos 'Gullit' Peña está en deuda con el equipo y prescindirá de él contra Lobos BUAP. "El 'Gullit' ha estado trabajando con nosotros en Escocia (Rangers) y aquí (Cruz Azul); me debe más de lo que le debo. Esta relación entre jugador y entrenador debe ser de complicidad", dijo.



Peña, que llegó a ser uno de los futbolistas mexicanos más habilidosos, lo cual lo llevó al Mundial de Brasil 2014, fue fichado por Caixinha cuando dirigía el Rangers escocés y luego lo trajo a Cruz Azul confiado en reforzar su ataque, pero el jugador no ha podido establecerse como titular.



Además de Peña, Cruz Azul no contará con el delantero chileno Felipe Mora ni el defensa mexicano Jordan Silva en el Estadio Azul ante el colista del torneo Clausura 2018 que alcanza nueve unidades.