La Selección Peruana jugará por tercera vez ante Argentina en La Bombonera, por un proceso clasificatorio a un Mundial. Y más allá de la talla del rival, en este escenario nunca perdió. La primera vez que se enfrentaron fue en las Eliminatorias al Mundial de México 70, y el equipo conducido por el brasileño Didí consiguió el histórico 2 a 2 con un doblete de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez. “Fue la única vez que Argentina se quedó sin jugar un Mundial”, recuerda el verdugo de los argentinos en el año 69. Y en la más reciente visita de la Bicolor a la ‘Albiceleste’, en el estadio ‘Xeneize’, también rescatamos un empate. Fue un 0 a 0 en la ‘era Ricardo Gareca’, que finalmente sumó para llegar a Rusia 2018. Ahora, el equipo de todos jugará nuevamente en contra de la selección campeona del mundo, y la palabra del exmundialista no podía faltar.

Hablar de los Perú y Argentina, en La Bombonera, es recordar los goles de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez...

Sí, y ojo que Paolo Guerrero también pudo anotar en el último minuto, en la clasificatoria al Mundial de Rusia 2018. También hubiésemos ganado ese partido, en La Bombonera. Ahora, el problema es que el equipo no anda bien. Ante Chile nos dejó un poco movidos, pues creíamos que podíamos ganar, pero estamos penúltimos en la tabla de posiciones. Ojalá Perú esté inspirado para ganarle a Argentina, una selección campeona del mundo, que está primera, pero siempre han tenido temor a Perú. Esperemos que a esto también le saquen provecho nuestros jugadores.

La Selección Peruana tendrá los retornos de Pedro Gallese y Carlos Zambrano, además de la continuidad de Paolo Guerrero en ofensiva. ¿Qué le parece el equipo?

Advíncula juega en Boca, conoce La Bombonera. Jugar contra Argentina es calidad de juego, a ellos no les gusta que le toquen la pelota. Entonces, espero que ellos puedan pilotear a los chicos jóvenes y hacerle un partido difícil a Argentina.

Lo que le está faltando a esta selección es el gol y también jugadores que generen fútbol...

El problema es que no tenemos un generador de fútbol. Está Sergio Peña, pero está más acostumbrado al grupeo, pero nosotros teníamos jugadores como Teófilo Cubillas, el mismo Roberto Chale, quien nos lanzaba las pelotas y nosotros como atacantes sacábamos provecho de eso. No te olvides que Argentina nos empata porque el árbitro les regaló un penal. Lo peor de todo es que el partido de ahora con Chile, Paolo Guerrero falló un gol increíble. La tiró afuera.

Paolo Guerrero dijo pospartido que la pelota le vino con efecto y no le permitió pegarle bien...

Paolo no es un chiquillo para decir que estaba nervioso, ya él está en el ocaso de su carrera futbolística. Se pudo haber tranquilizado, ya que si paraba la pelota pudo haber anotado el gol sin problema.

¿Algún jugador que destaque del último juego frente a Chile?

Sonne. Me parece un buen jugador. Tiene mucha calidad y la precisión que tiene. Corre bien y puede sustituir a cualquiera de los titulares. Él tiene que ambientarse un poco más, ya que recién está conociendo a sus compañeros, el fútbol peruano, pero será un jugador importante para la selección.

Muchos hinchas que repasan sus goles, en La Bombonera, le gustaría que esta noche algún seleccionado se disfrace de ‘Cachito’ Ramírez. ¿Qué le genera todo eso?

Ojalá las cosas salga bien. Muchas veces lo que falta es ser más conchudo para jugar. Ojalá tengamos un jugador parecido como Roberto Chale, lo hizo no solo con el árbitro, sino también con los jugadores. Imagínate, esa costumbre era de los argentinos, no de los peruanos, pero hacerle eso a ellos y en La Bombonera, los descuadró. No te olvides que cuando llegamos a Ezeiza, los dos primeros que bajaron la escalinata del aeropuerto, en Buenos Aires, fueron Roberto Chale y Ramón Mifflin. De repente, los periodistas argentinos se fueron encima de ellos y le preguntaron sobre el partido del domingo, y Roberto voltea y le dice a Ramón que han venido a comprar zapatos y carteras para nuestras esposas. Eso lo hacen los cancheros, los que tienen barrio, vida.

Muchos ya cuestionan la continuidad del técnico Jorge Fossati...

El señor Fossati agarró recién a la Selección Peruana. Es un hombre que recién viene, conoce a algunos. Hay que darle tiempo al tiempo. No te olvides que nosotros teníamos a Didí, y lo tuvimos desde el año 67 para después ir al Mundial del 70. A mí me llama a la selección cuando salí goleador del campeonato. Didí me tuvo mucha fe, y no le faltó razón, después llegaron los goles en La Bombonera.

En su época de futbolistas, habían muchos jóvenes jugadores que venían de provincia, también campeonatos escolares, y venían grandes clubes de Sudamérica a enfrentar a los clubes peruanos. Ahora, el torneo peruano a nivel de clubes no el mismo. ¿Qué nos está faltando?

Antes los encargados de las divisiones menores eran personas que ni siquiera se vestían de corto. Como el ‘Cholo’ Castillo papá, después el hijo, el cadete nacional ‘Cholo’ Castro, encargado del Centro Iqueño, quien paraba en su moto por todos lados, era gente que sabía observar jugadores. Hoy en día para lo único que sirven las academias de menores es para sacarle plata a los padres. En nuestra época no había eso, y habían canchas por todos lados, en las grandes unidades vecinales. Ojalá pueda mejorar. Lamentablemente promueven una serie de cosas. Nosotros hacíamos campeonatos distritales y traíamos a los mejores a Lima.





