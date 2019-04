Conoce a Diego Lainez, la 'joya' mexicana que brilla en España con apenas 18 años

El futuro es hoy. El nuevo Diego de raíces aztecas que ilusiona al planeta fútbol. Diego Lainez , una de las joyas del fútbol mexicano, logró el sueño de coronarse con América al derrotar al Cruz Azul en la final del Apertura 2018 de la Liga MX el pasado diciembre pasado, y ahora cumple la meta de jugar en Europa con los colores del Real Betis de España.



El futbolista, quien desarrolló toda su carrera en las 'Águilas' de América, debutó con el plantel profesional a los 16 años y disputó 51 encuentros oficiales, en los que marcó cinco goles, lo que le valió para debutar como internacional con la selección mexicana



El mediapunta mexicano Diego Lainez, recién fichado del América de su país, ya cuenta a todos los efectos como uno más para el entrenador del Betis, Quique Setién, quien lo hizo debutar en el triunfo bético ante el Girona (3-2) por la vigésima jornada de LaLiga, y al que contribuyó con sus primeros quince minutos como verdiblanco.



Con apenas 18 años, el nuevo jugador sevillista es la primera incorporación bética en el mercado de invierno y, pese a que desde el club se ha precisado que es una apuesta de futuro, para el entrenador verdiblanco es presente y ya lo ha puesto para acelerar con minutos su adaptación al fútbol europeo.



Lainez calentó en la banda en la vuelta copera ante la Real Sociedad en octavos de final, lo que evidenció que, pese a que no debutó en Anoeta, Quique Setién tiene al jugador de Tabasco como uno de los efectivos con los que cuenta desde ya en la presente temporada.



Diego Lainez no se arredró ante el compromiso de debutar de verdiblanco ante la parroquia bética y pedir siempre el balón pese a la presión que podría suponer hacerlo cuando su equipo aún empataba a dos ante el Girona y ante las miradas de los 47.218 espectadores que se dieron cita en el mítico Estadio Benito Villamarín.



El estadio bético pidió la salida de su nuevo jugador y coreó su nombre cuando salió en sustitución del goleador Loren Morón en el minuto 81, desde cuando hizo gala del desparpajo y el descaro ante el rival que le ha hecho brillar en el fútbol de su país y dar el salto a Europa.



Lainez no pudo, sin embargo, coincidir en el campo con su compatriota y maestro Andrés Guardado, que ha sido su principal apoyo desde su llegada a Sevilla y que en aquel duelo se retiró del terreno de juego en el minuto 66 del partido, cuando fue sustituido por el central marroquí Zou Feddal.



El '22', dorsal que ya luce el mexicano, ha vivido una semana frenética desde que se anunció su fichaje hasta 2024, ya que tras su presentación en el Benito Villamarín, fue citado para los octavos de final de Copa del Rey y ya ha debutado como jugador bético en el campeonato español.



Como si fuese poco, Lainez, por el que el Betis ha pagado unos 15 millones de dólares, es el tercer jugador más caro en la historia del club por detrás del brasileño Denilson de Oliveira, por el que pago unos 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros); y el portugués William Carvalho, quien ha llegado esta temporada por 16 millones más cuatro en variables por el 75 por ciento de su pase desde el Sporting de Portugal. Muestra de calidad.



A estadio lleno, un sueño hecho realidad

En su presentación como jugador del Real Betis, Diego Lainez aseguró que su fichaje "es la mejor decisión que podría haber tomado" tras aceptar la oferta del club sevillano para dar su salto al fútbol europeo.



El joven mexicano, que ya jugó en su selección absoluta en un par de ocasiones, destacó el recibimiento por parte de todos los componentes de la plantilla bética y en particular el de su compatriota y también internacional Andrés Guardado.



El mediapunta se consideró un jugador desequilibrante en el último tercio del campo y también con la cualidad de mantener la posesión del balón. Asimismo, agregó que se siente más cómodo en el lado derecho del terreno de juego pero que también puede "hacerlo de volante izquierdo sin problema".



Así fue la presentación de Diego Lainez en el Real Betis por LaLiga Santander 2019. (Twitter)

"Me siento bien para la decisión que tome el entrenador. Son decisiones que toma el cuerpo técnico, ellos evalúan y trabajo de la mejor manera" , subrayó el futbolista en alusión a la posibilidad de un cambio de posición en el campo de acuerdo a las necesidades del club.



En la presentación, Lainez estuvo acompañado por el presidente del club, Ángel Haro, y por el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer. Este último afirmó que "cada día que pasaba" el Betis perdía "una oportunidad para incorporar a este talento" y comentó "es una apuesta de presente y futuro" y que "tiene talento e ilusión".



Ángel Haro, por su parte, quiso destacar "las cualidades humanas, de valores, de trabajo y de humildad que le van a hacer ser alguien grande en el fútbol".



Sangre mexicana en Sevilla

El mexicano Diego Lainez, nuevo jugador del Betis hasta 2024, afirmó semanas atrás que acepta "el reto" que se le ha presentado al firmar por el club bético, al que su compatriota y ya compañero Andrés Guardado le ha dado la bienvenida y adelantado que el verdiblanco "más que un club" es "una familia".



Guardado, de 32 años y que cumple su segunda temporada en el Betis; y Lainez, de 18, representan dos generaciones del fútbol mexicano que coincidirán en un equipo caracterizado por el gusto por el buen fútbol en el que militan jugadores como el argentino Giovani Lo Celso, el portugués William Carvalho o los españoles Sergio Canales o Joaquín Sánchez, entre otros.



Andrés Guardado pide paciencia para Diego Lainez. (YouTube)

Lainez calificó en declaraciones difundidas por el club de una "oportunidad muy bonita" la que se le ha presentado porque le "encanta" toda la pasión del equipo bético, de su afición y de un "proyecto lleno de calidad" en sus jugadores y cuerpo técnico.



"Impresionante", fue la palabra que usó el zurdo de Villahermosa para describir el nivel de su nuevo club. Diego Lainez Leyva, nacido el 9 de junio de 2000, colgó una carta de agradecimiento en su cuenta de Twitter titulada 'Gracias' en la que afirmó sentirse "emocionado", y "seguro del paso" que ha dado y de que la decisión de fichar por el Betis es "la mejor".



"Busco un crecimiento sólido que a futuro sirva al fútbol mexicano para lograr grandes objetivos y trascender a nivel internacional" , afirmó el jugador, quien da las gracias a su familia, a sus compañeros, a los medios de comunicación y a la "dirigencia del América" , al que califica como el equipo y la afición más importantes del fútbol de México.



También tiene palabras de agradecimiento al Betis por la confianza que le ha brindado antes de despedirse con un "hasta siempre" de México con unos "saludos de Goool".



Uno de los primeros en felicitar a Diego Lainez fue su mentor, el argentino Alfredo La Volpe, seleccionador mexicano entre 2002 y 2006 y quien lo hizo debutar en el América el 1 de marzo de 2017, cuando el medio de Tabasco contaba aún con dieciséis años.



Formado en las categorías inferiores del América, el nuevo jugador bético fue escalando en los escalafones inferiores del equipo mexicano de América hasta debutar con el primer equipo en 2017; y ha sido internacional con México en las categorías sub-17, sub-20, sub-21, y en 2018 hizo su debut con el combinado absoluto. Años de gloria.

Debut goleador en la Europa League para salvar al Betis

Si no hubiese sido por la igualdad, el debut goleador de Diego Lainez en la Europa League hubiera sido perfecto. El mexicano fue suplente, ingresó en el primer tiempo y anotó el gol del empate (3-3) del Real Betis ante Rennes por el partido de ida de los dieciseisavos de final del torneo.



Con 18 años y 250 días, Lainez reemplazó a Junior Firpo a los 27' y jugó lo que restó del cotejo. El exfutbolista del América quedó en la tabla detrás de Giovani dos Santos (18 años y 131 días) y por encima de Carlos Vela (19 años y 200 días) Entre otras marcas, el mexicano también se convirtió en el goleador extranjero de menor edad en la historia del club, además de ser el segundo mexicano más joven en anotar en torneos europeos.



Fue así que Diego Lainez, con un zurdazo, puso el 3-3 cuando se jugaba el minuto 90 en el Roazhon Park, e ilusionaba con la gloria a toda la afición del Betis. No obstante, el final de esta historia no sería uno feliz. Y es que el conjunto 'Verdiblanco' cayó 3-1 en la vuelta contra Rennes, quedando así eliminado del torneo.