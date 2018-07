Los dos nuevos candidatos para sustituir a Juan Carlos Osorio en México

Hay varios que se mueren por dirigir en la Selección mexicana . No hay duda de que el ‘Tri’ es una selección que se le apetece dirigir a muchos técnicos en el mundo, por lo que no es raro que el puesto de Juan Carlos Osorio sea ocupado en poco tiempo, dado que el colombiano tiene otras pretensiones tras su experiencia en el Mundial Rusia 2018 .



Ahora resulta que mientras la eliminación del ‘Tri’ en la reciente Copa del Mundo, hubo un par de técnicos que aprovecharon para hacer llevar sus CV a la Federación Mexicana de Futbol por aquello de que se ofrezcan. Obviamente, ninguno de ellos tiene un puesto en la actualidad.



De acuerdo a medios mexicanos, uno de ellos es Héctor Cúper, estratega argentino que se quedó sin Selección tras el pobre papel que hizo en el Mundial con Egipto.



Otro que le siguió los pasos, fue el siempre insistente, Hugo Sánchez, aunque en la FMF no tienen pensado contratar al estratega. Ya basta su experiencia, por lo que Matías Almeyda siga siendo el técnico que cuenta con mayores galones para el nuevo DT del ‘Tri’.