Con 'Chicharito': convocados en México para amistosos ante Estados Unidos y Argentina

Hasta que regresó el hijo pródigo. Javier 'Chicharito' Hernández fue convocado, junto a Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera - ausentes en la Copa Oro - para los amistosos que jugará México frente a Estados Unidos y Argentina en setiembre por la fecha FIFA. El jugador del West Ham vuelve luego de seis meses de ausencia.

La Selección de México informó este martes la inclusión de los tres jugadores, con 'Chicharito' Hernández, en la lista de 31 con los que Gerardo 'Tata' Martino contará para enfrentar a los estadounidenses, el 6 de setiembre en New Jersey, y Argentina, el 10 del mismo mes en la ciudad de San Antonio.

'Chicharito', también ex delantero del Manchester United y Real Madrid, se negó a jugar la Copa Oro con México para estar en el nacimiento de su hijo. Por su parte, Corona, figura del Porto, había dicho no a una convocatoria poco antes y Martino lo dejó fuera también. Herrera no estuvo porque pidió tiempo para arreglar su traspaso al Atlético de Madrid.

El trío forma parte del grupo de 13 jugadores de ligas extranjeras convocados, entre los que están delanteros Hirving Lozano, del Nápoles italiano, y Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, los volantes Andrés Guardado, del Betis español, y Erick Gutiérrez, del PSV Eindhoven holandés, y el defensa Édson Álvarez, del Ajax.

Los jugadores que pertenecen a la liga de México se concentrarán el próximo domingo en el Aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a New Jersey donde se encontrarán con los que participan en ligas extranjeras.

Convocatoria de México para amistosos con Estados Unidos y Argentina:



Porteros: Guillermo Ochoa (América), Jonathan Orozco (Santos Laguna), Hugo González (Necaxa) y Rodolfo Cota (León).

Defensas: Luis Rodríguez (Tigres UANL), Fernando Navarro (León), Jorge Sánchez (América), Carlos Salcedo (Tigres UANL), Diego Reyes (Tigres UANL), César Montes (Monterrey), Héctor Moreno (Al-Gharafa-CAT), Néstor Araujo (Celta de Vigo-ESP), Jesús Gallardo (Monterrey), Miguel Layún (Monterrey), y Edson Álvarez (Ajax-NED).

Volantes: Héctor Herrera (Atlético de Madrid-ESP), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy-USA), Carlos Rodríguez (Monterrey), Andrés Guardado (Real Betis-ESP), Marco Fabián (Philadelphia Union-USA), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven-NED), y Luis Montes (León).

Delanteros: Jesús Manuel Corona (Oporto-POR), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Uriel Antuna (LA Galaxy-USA), Raúl Jiménez (Wolverhampton FC-GBR), Alexis Vega (Guadalajara), Javier Hernández (West Ham United-GBR), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Hirving Lozano (Nápoles-ITA)



(Con información de EFE)

