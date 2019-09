Si no cambian, asuman las consecuencias: México podría quedar fuera del Mundial Qatar 2022

► Un gigante 'barre el suelo' con el Real Madrid: pone un sueldo inigualable y se queda con Paul Pogba



En México tienen un polémica costumbre en los partidos de fútbol. Cada vez que el portero tiene que disparar un saque de meta, el publico acompaña el movimiento con el grito "eehhh puto". Todos en coro lo realizan y se ha vuelto algo natural, aunque eso no quita que esté mal y que pueda taer consecuencias de cara al Mundial Qatar 2022.

Según explican en el país azteca, esta vociferación podría hacer que el 'Tricolor' se pierda el torneo mundial en el continente asiático. El nuevo reglamento de la FIFA explica que todo grito homofóbico será sancionado con ese castigo, por ello, la Federación Mexicana de Fútbol comenzará a actuar a partir del juego contra Panamá en la Liga de Naciones en el Estadio Azteca el 15 de octubre, la idea es concientizar a los aficionados para que no expulsen al equipo de las eliminatorias.

“Los juegos son a partir del segundo semestre del 2020, y si no tenemos resuelto este problema previo estaríamos poniendo en riesgo la pérdida de puntos y la eliminación. Este escenario no lo vemos que pueda existir porque estamos convencidos de que no podemos pensar de que por eso quedemos fuera de cualquier competencia” explicó Yon de Luisa, presidente de la federación.

En las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018,la Federación de México recibió 14 multas por el grito, por lo que al ser reincidente las sanciones ya será veto a los estadios. Ya no existirá ningún tipo de llamado de atención.

“En el caso de México que somos reincidentes con 14 multas ya no aplicarán multas, o prohibiciones, ya irá directo a la pérdida de partidos, expulsión de un torneo o competencia y en caso de clubes remisión a una división inferior”, comentó el dirigente.

“Desde hace años hemos tenido sanciones por cantos discriminatorios o racistasy esta serie de sanciones han sido solventadas de forma legal en el TAS hasta hoy, sin embargo la FIFA en julio modificó su código disciplinario y actuará diferente en estos actos a nivel mundial”.

De Luis también explicó que las multas económicas impuestas por la FIFA durante la eliminatoria de Rusia fueron ganadas ante el TAS.

