Luego de varias meses de inactividad por una lesión, Marco Fabián volvió a las canchas el último sábado. El mexicano reapareció en el segundo tiempo del duelo de Eintracht Frankfurt ante el Augsburgo por la Bundesliga. El volante volvió a jugar con su equipo, pero la felicidad se acrecienta cuando piensa en solo una cosa: el Mundial Rusia 2018.

Marco Fabián, en entrevista para TDN, dio a conocer su entusiasmo por jugar otro Mundial con camiseta de la Selección de México. De hecho, dio a entender que todo el día piensa en eso. "Ese sueño lo tengo día con día. Despierto y me duermo pensando en poder jugar un segundo Mundial", dijo.

Asimismo, Marco Fabián señaló no hacerse problemas con los constantes cambios que hace el entrenador de la Selección de México, Juan Carlos Osorio. No solo de nombres, sin de idea de juego. "El futbol va cambiando y uno se tiene que adaptar a las formaciones", agregó el mexicano.

"La posición que más me gusta es de '10' de mediocampista. Pero soy un jugador que me he podido adaptar en diferentes posiciones, entonces con Juan Carlos he tenido muy buena comunicación y él sabe que me puede utilizar en cualquier posición, no es algo nuevo para mí", finalizó.

Marco Fabián ingresó a los 67' en el reciente duelo de las 'Águilas' de Frankfurt en lugar de Kevin Prince Boateng. Pese a su ingreso, el exjugador de Chivas no pudo hacer mucho para revertir el 2-0 en contra. Al final, con él en cancha, perdieron 3-0. Ahora, el próximo desafío será el Mainz 05, y Fabián espera seguir ganando minutos.