Para muchos, el México vs Chile es ya cosa del pasado pese a las pocas horas que han transcurrido del triunfo (2-1) de la 'Roja'. Para otros, todavía hay mucho tela por cortar y detalles que deben ser analizados. Por ejemplo, el polémico gesto del que Arturo Vidal fue protagonista en el estadio de La Corregidora de Querétaro.



Y es que en el gol de Nicolás Castillo a los 90 minutos, el crack de la selección de Chile y volante del Barcelona mandó a callar a los hinchas de México que se encontraban en la tribuna popular. Como si no hubiese sido suficiente, el 'Rey' Arturo Vidal también pidió "perdón" en un evidente gesto de provocación.

Como era de esperarse, la conducta de Arturo Vidal en el México vs Chile no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Y las críticas no han tardado en llegar, sin embargo, el volante de la selección sudamericana le restó importancia al momento.



“No sé si hay rivalidad con México, son partidos muy lindos y muy intensos”, dijo Arturo Vidal en declaraciones a la prensa. De otro lado, el volante el Barcelona resaltó el hecho de haber jugado dos partidos de 90' consecutivamente.



“Creo que hace seis o siete meses que no jugaba dos partidos seguidos los 90 minutos, así que estoy muy contento”, afirmó Arturo Vidal en el final del México vs Chile.