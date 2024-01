Piero Quispe se estrenó oficialmente con Pumas de la UNAM el último viernes en el marco de la segunda fecha del Clausura de la Liga MX. En el estadio Alfonso Lastras Ramírez, ante Atlético San Luis, el peruano sumó sus primeros minutos al ingresar por Jesús Rivas a los 66. Lamentablemente, el resultado no acompañó al equipo del joven volante nacional al perder por 3-1 en calidad de visitante. Sin embargo, los comentarios de la prensa mexicana no se hicieron esperar. Desde su llegada al fútbol azteca, el ex Universitario de Deportes ya había creado muchas expectativas.

Aunque no tuvo todo el tiempo a favor para demostrar sus habilidades, en México coincidieron en que el ingreso de Piero Quispe para el segundo tiempo le dio una bocanada de aire al equipo del argentino Gustavo Lema, que en ese momento ya perdía 2-0 tras los goles de Bonatini (9′) y Salles-Lamonge (64′).

“Piero Quispe debutó en la Liga MX. El peruano entró de cambio al minuto 66 por Jesús Rivas y se colocó como un doble volante con funciones de recuperación y de ataque. Tuvo buenas asociaciones con sus compañeros, aunque faltó más tiempo para ver bien sus cualidades a la ofensiva, las cuales son su fuerte”, señaló ESPN México.

El debut de Piero Quispe en la Liga MX genera expectativas y ansias por descubrir cómo se integrará plenamente al esquema de juego de Pumas. Los aficionados y la prensa esperan con interés ver más actuaciones del peruano, confiando en que su contribución en el campo pueda ser un elemento clave para el éxito del equipo a lo largo de la temporada.

Con su primer partido en la Liga MX, Quispe ha dado el primer paso en su nueva travesía en el fútbol mexicano, y el público aguarda con entusiasmo para presenciar el desarrollo de su prometedora carrera en el equipo felino. De momento, entre las acciones más destacadas que tuvo, figura un gran pase filtrado que metió a ‘Toto’ Salvio. Una ‘delicatessen’ que pudo terminar en gol.





Piero Quispe debutó con Pumas en la segunda fecha del Clausura Liga MX. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo vuelve a jugar Piero Quispe con Pumas?





Luego de medirse ante el San Luis, Pumas deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Pachuca, con el que se medirá el domingo 28 de enero desde las 5:00 de la tarde (hora mexicana) y 6:00 p.m. (hora peruana), en y colombiana), en el estadio Olímpico Universitario.

El compromiso será parte de la tercera jornada de torneo Clausura de la Liga MX 2024, en el que el conjunto del peruano Piero Quispe se encuentra en el séptimo lugar de la tabla general tras obtener solo un partido ganado. Su rendimiento le ha llevado a obtener 3 unidades.

Por su parte, San Luis también deberá pensar en su liga local. Su siguiente rival será Tigres, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, este miércoles 24 de enero, a las 7:00 de la noche (hora mexicana) y 8:00 p.m. (hora peruana).





Piero Quispe llegó a Pumas tras ser campeón peruano con Universitario de Deportes.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR