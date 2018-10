Lopetegui fue cesado del Real Madrid al igual que de la Selección de España en tan solo cuatro meses, pero eso no quiere decir que no haya instituciones que quieran al técnico vasco. Sí, su campaña con los madridistas fue unas de las peores del club en la era moderna, pero a nivel de selecciones no lo hizo nada mal. Fue echado de España, pero terminó siendo invicto con la ‘Furia Roja’. Ahora que se encuentra sin trabajo, una Selección le haría una llamada para ver sus posibilidades de volver a dirigir de cara a las Eliminatorias para Qatar 2022.



Julen Lopetegui podría dirigir al ‘Tri’, según una información de FOX Sports. La Federación Azteca ya se habría puesto en contacto con el vasco para contarle sus planes de cara al próximo Mundial, como del proyecto que tomaría si termina firmando por el ‘Tri’.



De acuerdo al mismo medio, Lopetegui no descartaría la propuesta y habría pedido unos días para analizarla. Aun el entrenador quiere digerir el mal sabor en el Real Madrid.



Hay que recordar que del 2014 a 2016, el entrenador de 52 años se hizo cargo del FC Porto, coincidiendo con los mexicanos Miguel Layún, Héctor Herrera, Diego Reyes y Jesús Corona. "Estamos contentos con ellos. Son buenos jugadores, con buen carácter y buena disposición al trabajo y a la mejora. Estamos encantados con su energía y capacidad", declaró en 2015. ¿Llegará Lopetegui a México? El rumor comienza a tomar fuerza.