Si México no se apresura, ya hay otras selecciones, como la de Costa Rica , que están dispuestas a ofrecerle el cargo de director técnico a Matías Almeyda.



Y es que el 'Tricolor' no se decide (y no tiene prisa), pero, ¿le generará presión la idea de que uno de sus principales candidatos esté siendo sondeado por otros equipos?



Porque, si el argentino ya no es el candidato número uno de la Selección Mexicana, sí lo es de la Federación de Costa Rica, pues, según reporta el periodista de FOX Rubén Rodríguez, la próxima semana sostendrá una junta con los directivos del país centroamericano, que están dispuestos a presentar un contrato a largo plazo para el técnico que dirigiera a Chivas hasta el torneo pasado.



Y es que tras su rompimiento con el Guadalajara (más por temas personales que directivos), el ‘Pleado’ se levantó como la opción principal para sustituir a Juan Carlos Osorio, quien eventualmente terminaría por hacerse a un costado, tras no clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, por más que la Federación Mexicana de Futbol analizaba su continuidad.



Pero, aunque la intención del estratega es dirigir al 'Tri', ha tenido varias opciones en la mesa, tanto de clubes del medio oriente y ahora también de selecciones nacionales de CONCACAF.



Almeyda sabe de sus posibilidades para ser el director técnico de México y quizá prefiere aguntar un poco más, a menos, claro, que sea la Selección Argentina quien lo busque.