El ‘ Tata’ Martino vive días felices en Estados Unidos. En Atlanta, la familia se encuentra contenta, mientras el técnico argentino sonríe con el proyecto del equipo. Claro, el reto no es el Barcelona ni la Selección Argentina , pero el ‘Tata’ goza de un buen salario, su familia vive cómoda por allá y, para sus 56 años, todo parece ir viento en popa. No obstante, dos propuestas habrían llegado a la oficina de su casa que lo haría analizar su presente.



De acuerdo a ‘ESPN’ Digital, Gerardo Martino interesa fuerte en México como en Argentina. ¿Clubes? Para nada. Se trataría de las mismas selecciones para dirigirlas en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Según explica el mismo medio, el ‘Tata’ ya tuvo conversaciones con Guillermo Cantú, secretario general de la Federación de México, para que él sea el encargado de reemplazar a Juan Carlos Osorio, quien decidió irse a dirigir a Paraguay.



Martino ya conoce con números, plazos y objetivos de la oferta de la Selección de México, incluso el manejo de las divisiones juveniles del 'Tricolor' y un contrato por cuatro años hasta el Mundial de Qatar 2022.



No obstante, hay un "obstáculo" para que Martino pueda llegar a un acuerdo formal con la FMF, dado a la negativa de su familia de cambiar de país de residencia.



En Argentina también lo quieren. La AFA, presidida por Claudio 'El Chiqui' Tapia, analiza repatriar al técnico que dirigió la Albiceleste de 2014 a 2016. ¿Tomará uno de esos dos caminos? ¿O se quedará en Atlanta United en donde su familia está tranquila? Lo veremos en las próximas semanas.