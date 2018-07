Prepara un nuevo adiós. Carlos Vela dejó en duda su continuidad en la Selección de México , al indicar que vienen nuevos futbolistas empujando “y no se trata de estorbar” en los procesos rumbo al próximo Mundial que se celebrará en Qatar en 2022.



Carlos Vela , delantero de Los Ángeles de la MLS, indicó que aún la Selección está en un proceso de definición para escoger al nuevo técnico, y será cuando se determinen los nuevos encargados, que él y otros futbolistas determinarán si siguen en el ‘Tri’ o no.



“Cuando se decida en la Federación que cambios va a haber, se decidirá también que jugadores van a seguir o no”, relató Vela, quien se vio con calidad en la Copa del Mundo de Rusia 2018 a sus 29 años.



Acotó que “es un proceso largo para llegar a un Mundial, viene gente joven de calidad y tampoco se trata de estorbar. Si vemos que uno no está bien o que hay gente mejor pues tampoco se trata de llamar por llamar a Carlos Vela ".



Vela llegaría de 33 años a la Copa del Mundo, edad en la que el jugador vería disminuida su calidad, por lo cual desde ahora pone en duda su continuidad.