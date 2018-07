Esta es la historia. Semanas antes del Mundial de Rusia 2018 , el mayor rumor del fútbol mexicano lo protagonizaba la abrupta salida de Matías Almeyda de Chivas de Guadalajara . El mal momento que atravesaba el ‘Tri’ de cara a la Copa del Mundo avivaba la posibilidad que el argentino sustituyera a Juan Carlos Osorio apenas terminara el torneo.



Y así fue. A solo días de confirmase la salida de Juan Carlos Osorio (no seguirá en el equipo), todo haría suponer que el tiempo de Matías Almeyda llegó para dirigir en México . Sin embargo, contrariamente a lo pensado, el entrenador no está cerca la selección.



En México, dentro de la renovación que hay alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol, no hay prisa alguna por elegir al reemplazo de Juan Carlos Osorio.



Pese a que en el verano de 2019, el ‘Tri’ se jugará la otra parte del medio boleto para la Copa Confederaciones de 2021, en la FMF quieren pensar tranquilamente y sin prisas para elegir bien al que será el siguiente técnico de la selección.



Se sabe que entre los nuevos dirigentes mexicanos no han caído bien las diferentes declaraciones de Matías Almeyda en las que se levanta el pulgar para entrenar al ‘Tri’.



Pese a que los números y los títulos lo avalan con Chivas, cuenta con el cariño de la afición más numerosa de México y tiene el apoyo de otras hinchadas en el país azteca, existe una vertiente entre los dueños que no les convence nada la figura del 'Pelado'. Así es su historia.