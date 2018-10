En la boca del lobo. El internacional con la selección de México , Carlos Vela , es tendencia en el país azteca luego de la divulgación de una conversación que habría mantenido con una mujer trans a través de sus redes sociales. En medio de la polémica, el jugador de 29 años salió al frente y se defendió.

La mujer en cuestión que respondería al nombre de ''ALee Salinas'', tal y como aparece en su cuenta de Facebook, compartió a través de su perfil tres capturas de pantalla de la supuesta conversación que habría mantenido con el jugador mexicano.



Estos mensajes habrían dejado en evidencia las intenciones de Carlos Vela, supuestamente de viaje en Guadalajara, con una mujer trans a la que el jugador habría intentado invitar a salir luego de haber visto sus fotografías en las redes sociales.

Esta sería la conversación que Carlos Vela habría iniciado con una mujer trans a través de una de sus cuentas oficiales. (Foto: WDeportes) Esta sería la conversación que Carlos Vela habría iniciado con una mujer trans a través de una de sus cuentas oficiales. (Foto: WDeportes)

Toda acción conlleva a una reacción. Ante la gran difusión que tuvieron estas imágenes, Carlos Vela no pudo evitar pronunciarse al respecto en su cuenta de Twitter y aseguró de manera tajante que todo el escándalo se trataría de una ''penosa'' difamación hacia su persona.

''Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr algún objetivo personal'', empezó escribiendo el actual volante de Los Ángeles de la MLS, que además dijo que ''nada ni nadie va a lograr hacerme daño''.

Cabe recordar que Carlos Vela quedó fuera de la convocatoria de la selección de México para la penúltima fecha doble de partidos amistosos del año, en los que el 'Tri' de Ricardo Ferreti ya vencieron por 3-2 a Costa Rica; previo al choque que sostendrán contra su similar de Chile este martes 16 de octubre.