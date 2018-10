La Selección de México anunciará al técnico que liderará al 'Tri' rumbo al Mundial Qatar 2022 a fines de año o inicios del 2019, dijo el miércoles el presidente de la Federación, Yon de Luisa.



Medios locales señalan al argentino Gerardo 'Tata' Martino como el principal candidato para tomar las riendas del cuadro 'azteca'.



"Esperamos noticias para finales de año o inicios del siguiente, antes no, y estamos confiados en que el trabajo que se ha hecho es muy bueno", dijo De Luisa a periodistas.



"Como en cualquier contratación, hasta que no se tengan los documentos firmados no se va a hablar de ello", agregó.



El directivo de la Femexfut dijo en septiembre que tuvieron conversaciones con 24 candidatos.



México se quedó sin estratega en julio, cuando el colombiano Juan Carlos Osorio dio por terminado su ciclo tras el Mundial, donde el equipo fue eliminado por Brasil en octavos de final.



Tras la salida de Osorio, la Femexfut designó al brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti como director técnico interino.



México, que el martes perdió 1-0 ante Chile, cerrará su actividad del año en noviembre enfrentado a la selección de Argentina en dos ocasiones.



"Es un proceso estratégico que va por buen camino, el análisis continúa y vamos a seguir hasta que lo tengamos cerrado. La decisión que estamos tomando es la que mejores cuentas nos entregue en Qatar", apuntó De Luisa. Reuters