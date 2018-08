A menos de un mes para enfrentar un partido amistoso ante Uruguay, la selección de México sigue sin nombrar al sucesor del colombiano Juan Carlos Osorio en el banquillo y dos de los favoritos para ocupar el puesto aparentemente fueron descartados por los dirigentes.



Miguel Herrera , actual entrenador del América y ex del ‘Tri’, dijo el jueves que nadie ha tocado a su puerta para preguntarle si le interesa regresar al cargo que ocupó durante casi dos años.



"No he recibido una llamada para volver a dirigir a la selección y por ahora mi cabeza está metida en el América al cien por ciento", dijo Herrera a la cadena ESPN. "Nunca le diré que no a la selección pero estoy concentrado en América".

"No tengo una espina clavada, pero sí me quedé con las ganas de terminar ese proceso porque había una gran camada de futbolistas", agregó el entrenador, quien junto con el argentino Matías Almeyda se perfilan como favoritos para reemplazar a Osorio.