¡Revolución azteca! Martino presentó lista preliminar para Copa de Oro con grandes ausencias

Un total de 29 jugadores integran la lista preliminar de la selección de México con miras a la Copa Oro 2019, que se disputará del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, Cuba y Jamaica. En conferencia de prensa, el entrenador del 'Tri', Gerardo Martino, hizo oficial la nómina.

En la relación son llamativas las ausencias de Javier 'Chicharito' Hernández, Héctor Herrera, Carlos Vela y Jesús Manuel Corona. Como novedades están las inclusiones de Fernando Navarro e Iván Rodríguez, ambos de León.

"Tuve una charla telefónica y me ha manifestado que tanto su familia y su club son su prioridad y quiere dar un paso al costado. indicó Martino sobre Carlos Vela. "Manifestó la idea de no venir, lo tomó como una decisión de vida de no querer venir con la selección", agregó.

'Chicharito' Hernández -ya hace algunas semanas- pidió no ser considerado para dedicarse a su familia, ahora que está muy cerca de convertirse en padre, mientras que Héctor Herrera prefiere definir su futuro en Europa. Por su parte, Jesús Corona se negó a ser convocado desde inicios de año.

"No creo que sea común, no es algo que me haya tocado vivir muy naturalmente ni en Paraguay y Argentina, lo que sí es cierto es que el llamado a una selección es un premio para lo que están haciendo y su trayectoria y, si ellos no lo ven así, es mucho más lógico que no estén", explicó Martino.

México integra el Grupo A de la Copa Oro 2019 junto con Canadá, Martinica y Cuba. El 'Tri' sostendrá dos partidos amistosos frente a Venezuela (5 de junio) y Ecuador (9 de junio), antes de iniciar su participación en el certamen de la Concacaf.

Lista preliminar de México para la Copa Oro:

Arqueros:

Jonathan Orozco - Santos Laguna

Raúl Gudiño - Guadalajara

Hugo González - Necaxa

Guillermo Ochoa - Standard Lieja



Defensores:

Luis Rodríguez - Tigres

Fernando Navarro - León

Jorge Sánchez - América

Diego Reyes - Leganés

Carlos Salcedo - Tigres

César Montes - Monterrey

Héctor Moreno - Real Sociedad

Néstor Araujo - Celta de Vigo

Miguel Layún - Monterrey

Jesús Gallardo - Monterrey

Edson Álvarez - América

Iván Rodríguez - León



Volantes:

Jonathan Dos Santos - LA Galaxy

Carlos Rodríguez - Monterrey

Andrés Guardado - Real Betis

Erick Gutiérrez - PSV Eindhoven

Luis Montes - León



Atacantes

Hirving Lozano - PSV Eindhoven

Uriel Antuna - LA Galaxy

Alexis Vega - Guadalajara

Raúl Jiménez - Wolverhampton FC

Rodolfo Pizarro - Monterrey

Roberto Alvarado - Cruz Azul

Orbelin Pineda - Cruz Azul

Marco Fabián - Philadelphia Union

