Tigres vs Pachuca vía Fox Sports: se miden por cuartos de final del Clausura 2019 Liguilla Liga MX

Tigres vs Pachuca chocan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por el partido de ida de cuartos de final del Clausura 2019 Liguilla Liga MX , este miércoles 8 de mayo, desde las 19:00 horas (hora peruana y mexicana). Sigue la transmisión LIVE HD por la señal de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Pachuca y Tigres abrirán las eliminatorias en las que ocho clubes buscarán el título de la liga mexicana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hidalgo.



Pachuca vs. Tigres: horarios del partido



México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (jueves 9 de mayo)

El Pachuca, dirigido por el entrenador argentino Martín Palermo y séptimo de la clasificación, recibirá a Tigres, que terminó en el segundo casillero de la fase regular, con 4 puntos menos que el superlíder León



Pachuca tratará de hacer respetar la casa y alcanzar su novena victoria consecutiva en el Estadio Hidalgo, donde no ha cedido punto alguno en la Liga MX. De hecho, los 'Tuzos' ganaron todo lo que jugaron en su territorio.

"Sabemos que tenemos un rival al frente muy complicado, pero como todo, ellos están pensando lo mismo que nosotros. En la Liguilla no se regala nada y son partidos diferentes, de los que entraron ninguno es favorito en el sentido de que nadie tiene un puesto asegurado", afirmó en conferencia de prensa, Edwin Cardona, jugador de Pachuca.

Con pasado en Monterrey -histórico rival de Tigres- el colombiano indicó no tiene nada en contra de los 'Felinos'. "Yo no siento nada personal contra nadie. Cuando estaba en Monterrey, sabía que era el Clásico de allá, pero no siento esa rivalidad", comentó Cardona.

Tigres tiene un complicado desafío en Hidalgo y tiene como objetivo dejar la llave encaminada para definir su pase a semifinales en el Estadio Universitario, escenario donde registra seis victorias, un empate y una derrota en el presente año en la liga.

"Tiene individualidades buenas, colectivamente se entienden bien, jugadores de muchos años, podemos hablar de un 'Burrito' Hernández que está ahí durante muchos años, Víctor (Guzmán), Eric (Aguirre), varios jugadores, Pachuca últimamente ha sido este equipo que mucha gente exterior ha visto el fútbol que practican colectivamente y con las individualidades que tiene", aseguró en la previa, el técnico de Tigres, Ricardo Ferretti.

Pachuca vs. Tigres: probables alineaciones

Pachuca : Alfonso Blanco, Óscar Murillo, Jaime Barreiro, Emmanuel García, Raúl López, Edwin Cardona, Eric Aguirre, Jorge Hernández, Víctor Guzmán, Franco Jara y Leonardo Ulloa.

Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguz, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Francisco Venegas, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Jesús Dueñas, Enner Valencia, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac.

