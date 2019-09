Vía TUDN y Azteca TV: Toluca vs. Veracruz chocan en el Luis Pirata Fuente por el Apertura 2019 Liga MX

Toluca y Veracruz se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 29 de septiembre por fecha 12 del Apertura 2019 Liga MX en partido que se llevará a cabo en el estadio Luis Pirata Fuente de la localidad de Veracruz (México). El partido está programado para las 7 de la noche (hora peruana y mexicana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TV Azteca, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, para México, y TUDN USA. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Toluca y Veracruz se encargarán de cerrar la jornada de la liga mexicana en un encuentro que enfrentará a dos equipos que marchan en la parte baja de la tabla de posiciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Luis Pirata Fuente.

Toluca vs. Veracruz: horarios del partido



México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Si bien Toluca ha ganado en sus dos presentaciones anteriores de Liga MX, ante Atlas y Atlético San Luis, los números no le alcanzan para instalarse en la zona de clasificación a la liguilla. Los 'Diablos Rojos' son, con 11 puntos, decimoséptimos de un total de 19 equipos.

Toluca intentará confirmar su recuperación de la mano de su entrenador Ricardo La Volpe, quien instó a sus jugadores a ir partido tras partido. "Cada partido hay observaciones de qué se hizo bien, que se hace mal, seguir corrigiendo, pero la actitud que van teniendo en cada partido los jugadores es lo que está demostrando que es un equipó que se supo parar", comentó.

Por otro lado, el técnico se refirió a su rival, Veracruz, equipo que está último en el Apertura y último en la Tabla de Cocientes, muy comprometido con el descenso.

"Los partidos hay que jugarlos, lógicamente que Veracruz va a querer salir de la mala racha; trae jugadores de mucha experiencia. Yo creo que ellos van a hacer lo suyo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro: tenemos final tras final si queremos entrar en una liguilla", mencionó La Volpe.

Los 'Tiburones Rojos' de Veracruz viene de perder 5-0 a manos del líder Santos Laguna y no conocen de triunfos ligueros desde el 25 de agosto del 2018, cuando derrotaron 1-0 a Tijuana.

"Estamos preparando un nuevo partido, nos tenemos que enfocar en Toluca y ganar acá en casa, sabemos que es un equipo muy rápido, que hacen las transiciones rápidas y vamos a tener que estar bien parados, algo parecido a lo del Cruz Azul y será importante llevarnos la victoria", aseguró el jugador de Veracruz, Sebastián Rodríguez.

Toluca vs. Veracruz: ¿dónde se ubica el estadio?

Resultados y tabla de posiciones del Apertura 2019 Liga MX

Toluca vs. Veracruz: chocan por la fecha 12 del Apertura de Liga MX. (Foto: Toluca) Toluca vs. Veracruz: chocan por la fecha 12 del Apertura de Liga MX. (Foto: Toluca)

